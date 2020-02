Juliine obrazy zachytávajú jedinečný moment: Plače takmer zakaždým, keď maľuje

Táto talentovaná umelkyňa zachytáva na svojich obrazoch chvíľu, v ktorej si mladomanželia vymieňajú svadobné sľuby. Hoci videla už mnoho svadieb, slzu pustí zakaždým, keď vidí nevestu prichádzať k oltáru.

Julia Dordoni (42) namaľuje približne 25 obrazov ročne a ceny jej diel sa pohybujú od 1300 do 1700 dolárov (1200 - 1570 eur), informuje Good News Network. Od počiatku jej netradičnej kariéry svadobnej umelkyne v roku 2011 mala príležitosť namaľovať viacero svadieb na havajských plážach, ale naopak aj tých zimných v zasnežených coloradských Skalnatých vrchoch. Jeden obraz maľuje približne osem hodín. "Lichotí mi, že ženíchovia a nevesty mi natoľko dôverujú a chcú, aby som zachytila tú jedinečnú chvíľu v ich životoch. Taktiež tá čistá láska a pohľad v ich očiach, keď idú k oltáru, sú na nezaplatenie," hovorí Julia.

Rodáčka z Colorada začína maľovať obraz ešte pred samotným obradom. Najprv si nakreslí krajinku. Približne v polovici svadobnej hostiny už koluje obraz medz hosťami. "Maľovať začnem skoro. Najprv zachytím krajinku ešte pred samotným obradom. Ženícha a nevestu si odfotím, aby som sa pri maľbe mala o čo oprieť. Krátko po svadbe ich začlením do obrazu a v polke hostiny je obraz zvyčajne už hotový."

"Do obrazov vkladám viac detailov ako zvyčajní impresionisti. Zdôrazňujem farby a pri maľbe ženícha a nevesty nezabúdam na drobnosti. Nevestine šaty sú najdetailnejšie, pozadie je viac impresionistické," vysvetľuje. Slobodná mamička sa k tejto jedinečnej práci dostala náhodou. Prázdninovala na Havaji a všimla si, že neďaleko sa koná svadba. Ženícha a nevestu taktiež zvečnila na svojom obraze a hotové dielo ukázala vrátnikovi v turistickom stredisku Four Seasons. Vrátnika obraz upútal až natoľko, že ho ukázal generálnemu riaditeľovi. Ten potom dal Julii kontakt na svadobné oddelenie strediska. O týždeň, keď už Julia letela domov, jej zrazu niekto zavolal. Stredisko Four Seasons chcelo, aby sa stala ich dvornou svadobnou maliarkou.

Chopila sa príležitosti a presťahovala sa na Havaj. Obrazy maľovala nielen pre Four Seasons, ale aj pre vedľajšie stredisko Fairmont Kea Lani. No v roku 2014 sa aj so svojou vtedy štvorročnou dcérkou Enyou vrátila späť do Colorada. "Havaj je síce nádherný, no rozhodla som sa vrátiť s mojim dievčatkom do Colorada, aby sme si vychutnali aj trochu aktívneho životného štýlu plného hôr."

Táto práca ju veľmi baví: "Viem si predstaviť, že by som toto robila celý život. Priateľom neustále hovorím, že si viem samú seba predstaviť ako starú dámu, ktorá maľuje na svadbách." O pracovné ponuky núdzu nemá. Niektoré páry si ju rezervujú už rok dopredu, no niekedy sa stane, že sa niekto ozve na poslednú chvíľu. Niekedy má dokonca až dvoch klientov v jeden deň. V takom prípade požiada jeden z párov, aby jej poslal ich fotky a fotky krajinky, a ona obraz namaľuje na diaľku.

Julia sa do svojej práce zamilovala a rozhodne ju neplánuje zmeniť. "Nemohla by som si priať dokonalejšie zamestnanie. Cítim, akoby sa mi splnil sen. Som šťastná, že môžem byť súčasťou týchto dní s veľkým D."