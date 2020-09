Čo sa deje u Matovičovcov? Chaos okolo miliónov manželky Pavlíny a výhovorky premiéra!

Finančná skupina Arca Capital je v posledných týždňoch predmetom verejného záujmu najmä pre finančné problémy, v ktorých sa spoločnosť ocitla.

Tá pred časom požiadala o ochranu pred veriteľmi, no ešte nedávno lákala investorov na slušné výnosy. V inzerátoch opisovala zmenky s výnosom viac ako 6 %. Týždenník Plus 7 dní priniesol informáciu, že do tejto inštitúcie mohla invsetovať aj manželka premiéra Pavlína Matovičová (43), na ktorú už pred rokmi prepísal majetok aj sám Igor Matovič (47). Arca Capital sa ocitla v problémoch po začiatku koronakrízy. Vo svojich stanoviskách hovorí o tom, že síce vlastní a spravuje svoje majetkové portfólio v rôznych odvetviach, no pandémia koronavírusu ochromila celý trh.

„Táto situácia viedla k tomu, že spoločnosť Arca Investments, a. s., materská spoločnosť celej skupiny Arca Capital, bola nútená požiadať o moratórium, resp. dočasnú ochranu pred veriteľmi,“ píše skupina na svojej stránke. V praxi to znamená, že investori, ktorí v posledných rokoch zverili spoločnosti svoje peniaze, tak môžu šmahom ruky prísť o veľkú časť z nich. Sami hovoria, že pracujú na tom, aby bol pripravený reštrukturalizačný plán, ktorý pomôže uhradiť pohľadávky týchto ľudí, priznávajú však, že to môže byť len čiastočne.

Podľa týždenníka Plus 7 dní do tejto finančnej skupiny mohla investovať svoje peniaze aj manželka premiéra Pavlína Matovičová. Má ísť dokonca o sumu do 10 miliónov eur. Matovičová je známa tým, že jej manžel ešte pred vstupom do politiky zveril majetky, vrátane nehnuteľností v Trnave či výnosy z ich podnikateľskej činnosti v rámci regionálnych novín. Manželka najmocnejšieho muža v krajine sa však k svojej možnej investícii nevyjadruje.

Na otázky Nového Času neodpísala. Zaujímavé však je, že tajuplne sa správa aj premiér, ktorý si inak potrpí na transparentnosť. Hovorí, že od roku 2006 majú rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo. „Ja už 14 rokov som tejto starosti sprostený a boli to 4 roky predtým, ako som do politiky išiel. Čiže nerobil som to kvôli tomu, že idem do politiky,“ začal opisovať premiér. Popritom hovorí, že preto, že požičiaval aj kamarátom bezúročne, tak mu 100 miliónov korún nezaplatili späť. „Vtedy som si povedal, že takýmto spôsobom okrádam rodinu, že všetko, čo mám bude patriť mojej manželke. Odvtedy sa nestarám do toho, kde moja manželka má uložené peniaze,“ dodal.

Zároveň tvrdí, že nerozumie, prečo by mal komentovať investície svojej polovičky. „Som hrdý, ako som podnikal a aké dane som platil. Dnes chcem ísť po krku každému jednému neplatičovi daní. A čo si moja manželka urobí s riadne zdanenými peniazmi, mi je úplne jedno. Je to jej slobodné rozhodnutie a vám to musí byť štyrikrát jedno, lebo vás do toho nič. 14 rokov sa nepýtam svojej manželky, do čoho investuje, alebo kde akým spôsobom má uložené peniaze. Možno to je pravda, možno nie,“ uzavrel Matovič.