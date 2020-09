Ako by volili Slováci začiatkom septembra? OĽANO víťazom, zmena na treťom mieste

Voľby do Národnej rady SR (NR SR) by začiatkom septembra vyhralo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 20,7 percenta voličov. Za hnutím nasleduje vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 16 percent.