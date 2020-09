Na OĽaNO sa doťahuje Pellegriniho Hlas, politológ to vidí jasne: Prečo Matovič stráca voličov

Premiér Igor Matovič (47) stráca a na chrbát mu začína dýchať strana Hlas - SD Petra Pellegriniho (44). Na tretej pozícii sa ustálil Smer - SD a rastie aj Sulíkova SaS. Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry Focus.

Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome augusta a septembra, zvíťazilo by OĽaNO premiéra Igora Matoviča so ziskom 18,4 percenta hlasov, za ktorým sa umiestnila novovznikajúca strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas - SD. Tú by volilo 16,2 percenta respondentov. Na treťom mieste by skončil Smer takmer s 11 percentami.

Do parlamentu by sa celkovo dostalo sedem strán. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 26. augusta do 2. septembra na vzorke 1 022 respondentov realizovala agentúra Focus pre televíziu Markíza. Víťaz volieb - Obyčajní ľudia - stratil na čele dve percentá oproti predchádzajúcemu prieskumu. Podľa šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika za to môžu viaceré faktory, ako napríklad kauza premiérovej diplomovky, ale aj postupné vytriezvenie voličov po voľbách.

„Tam to bol dosť výrazný efekt snehovej gule. V takom prípade strana na seba nabalí aj voličov, ktorí k nej nemajú pevnú väzbu, a po voľbách odpadnú,“ uviedol Slosiarik s tým, že časť voličov OĽaNO získava koaličný partner z SaS. Prvýkrát sa na prieskume zúčastnila aj strana Hlas-SD, ktorú v prechádzajúcom prieskume označili iba ako stranu Petra Pellegriniho, čo mohlo podľa Slosiarika nadhodnotiť preferencie.

„Hlas sa zaradil hneď na druhé miesto a rozdiel oproti líderskej strane OĽaNO je relatívne minimálny a bude zaujímavé sledovať politickú jeseň, či sa ten rozdiel bude zmenšovať, alebo či môže prísť k zmene na líderskej pozícii. Hlas sa týmto stal pre OĽaNO hlavným politickým súperom,“ vysvetlil Slosiarik.

Dôsledok reštriktívnych opatrení

Tomáš Koziak, politológ

- Treba vychádzať z toho, čo je iné a čo sa v spoločnosti zmenilo od posledných prieskumov. V tomto prípade je to zrejmé a sú to protikoronové opatrenia, ktorá sa nestretávajú so všeobecnou akceptáciou a hnevajú dosť veľa ľudí a tí nespokojní voliči, ktorí odchádzajú od Matoviča, za to vinia vládu. Strana OĽaNO je najsilnejším členom koalície, preto sa zodpovednosť prelieva na ňu.

Čo sa týka Hlasu, je to len druhý prieskum, ktorý zaznamenáva Pellegriniho stranu a zatiaľ sa môžeme oprieť len o veľmi málo vstupných údajov, čo sa týka jej reálnej podpory. Ale prieskum potvrdil to, že táto strana môže byť veľmi úspešná a v testoch popularity bude získavať nad 15 % a toto číslo si pri dobrej politike môže udržať až do ďalších volieb.