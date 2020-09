Odborníci Zánický a Dvorščík sa zhodujú: Malá šanca na zelený dres žije!

Zdal sa to byť najlepší výsledok na tohtoročnej Tour de France, no nakoniec to bolo jedno veľké fiasko!

Peter Sagan (30) dostal po nebezpečnom manévri v 11. etape trest a na lídra bodovačky Sama Bennetta (29) z Írska stráca po štvrtku 66 bodov. Odborníci Milan Dvorščík (50) a Peter Zánický (47) vysvetľujú, prečo v stredu došlo k penalizácii Tourminátora. Saganov prvý tréner Zánický navyše naznačil, že vzťahy medzi Saganom a organizátormi nie sú vôbec ideálne.

„Tá Francia Petrovi nejako nepraje,“ povzdychol si Zánický v rozhovore pre Nový Čas. „Nie je žiadnym tajomstvom, že Peter francúzskych organizátorov príliš nemusí. Energia medzi nimi zrejme nefunguje obojstranne. Čo sa týka finálneho špurtu s Van Aertom – ten kontakt tam bol. Na to sú jasne stanovené pravidlá. V minulosti by to však bolo regulárne. Pokiaľ cyklista nedal ruky preč z riadidiel, tak by to bolo kóšer,“ vysvetlil Zánický a jedným dychom dodal: „Peťo mal v tomto prípade dve možnosti. Mohol to vzdať a poslušne zostať vzadu, ale keďže zbadal miesto po pravej strane, tak to skúsil využiť. Je to predsa šprintér, ktorý sa nebojí, a tak to má byť. Van Aert je čistý klasikár, preto sa trochu zľakol. Šprintéri sú však silní a tvrdí chlapi, ktorí idú do záverečných súbojov s tým, že sa tam niečo môže udiať. Bohužiaľ, dnes sú pravidlá iné, Petra obrali o body a poriadne mu tak zavarili. Reálna šanca na zelený dres ešte žije, Peťo to však bude mať veľmi ťažké,“ dodal Zánický, ktorý si myslí, že incident Tourminátora poznačí aj po psychickej stránke.

„Určite bude po tomto incidente brzdený v hlave. Keď príde v budúcnosti podobná situácia, budú ho limitovať úvahy o tom, či má dupnúť na brzdu, alebo nie. Šprintér na to za normálnych okolností nemá čas. Bude to preto v konečnom dôsledku na škodu,“ uzavrel Zánický. Víťazstvo v bodovačke kompletne nezavrhol ani slovenský rozhodca UCI Milan Dvorščík.

„Myslím si, že šanca na zelený dres určite žije. Ak chce niekto vyhrať bodovačku na Tour, musí v prvom rade dôjsť do cieľa. To znamená, že každú etapu musí stihnúť v časovom limite. Bennett síce má určitý bodový náskok, ale pokojne sa môže stať, že trebárs v poslednej etape spadne 5 km pred cieľom, čo je mimo ochrannej zóny. Ak by nebol schopný prísť do cieľa, nepomôže mu nič. Čo sa týka matematických kalkulácií – sme v polovici pretekov. Ešte sa dá vybojovať obrovský počet bodov. Prídu náročnejšie etapy, v ktorých je Peter viac doma, 70- či 80-bodový náskok nie je taký priepastný, aby sa nedal dobehnúť,“ povedal Dvorščík.

Ako sa môže vrátiť do zeleného

Stiahnuť 68-bodové manko nebude jednoduché. Do konca Tour môže Sagan zvíťaziť už len v 2 rovinatých etapách. V 14. a poslednej 21. je v hre dohromady 100 bodov (50 za víťazstvo). Ako bonus sú v každej etape aj body zo šprintérskych prémií (20-17-15-13- 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1).



Ako dospela jury ku kontroverznému rozhodnutiu?

Rozhodcovský zbor sa skladá z rozhodcov, ktorí sú v autách, na motorkách a v cieli. Existuje ešte tzv. video rozhodca a rozhodca C2, ktorý je pred pelotónom. Všetci títo páni sa zídu v jednej miestnosti a spoločne rozhodujú. V tomto prípade rozhodli tak, že Sagan porušil pravidlo priameho smeru jazdy, resp. sa správal počas šprintu nebezpečne. Posunuli ho preto na 85. miesto, teda posledné miesto v skupine, ktorá prišla v tom čase do cieľa.

Kto koho ohrozoval?

Saganov incident s Van Aertom pripomína kolíziu holandského cyklistu Fabia Jakobsena na pretekoch Okolo Poľska. Ten utrpel ťažké zranenia po tom, ako ho v záverečnom špurte vytlačil do bariér krajan Dylan Groenewegen. „Snažil som sa vyhnúť vypuklej bariére, do ktorej ma Van Aert vytláčal. Hovorí sa, že som sa snažil vyhnúť selfie tyči, ktorá vytŕčala do trate. To nie je pravda, pretože som ju nevidel. Som ochotný sa s Van Aertom o všetkom pozhovárať, ale len v prípade, že sa mi ospravedlní,“ uviedol samotný Sagan pre Eurosport.