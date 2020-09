Potrestali ho neprávom? VIDEO ako dôkaz, že sa Sagan vyhýbal selfie tyči

Potrestali ho neprávom? Slovenský cyklista Peter Sagan (30) je po dojazde 11. etapy Tour de France najskloňovanejším menom pelotónu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Do cieľa špurtovali Tourminátor na druhej priečke, no dlho sa z nej neradoval. O najlepší výsledok doterajšieho ročníka Tour ho po chvíli obrali komisári. Za nebezpečný manéver v záverečnom špurte mu odobrali 30 bodov za 2. miesto a aj ďalších 13 bodov a posunuli ho až na 85. miesto, posledné v skupine hlavného poľa.

Mnohí jazdci sa zhodli na tom, že trest je správny. Bývalí holandskí cyklisti sa však slovenského trojnásobného majstra sveta zastali.

Napríklad Michael Rasmussen, dvojnásobný víťaz súťaže vrchárov na Tour de France, v statuse na Twitteri pripomenul, že Sagan sa neuhýbal len tak. „Policajti nemali len kontrolovať rúška, ale zároveň aj zbierať od ľudí telefóny popri trati,“ napísal a priložil detailnú fotografiu, na ktorej je vidieť mobilné zariadenie na selfie tyči v úrovni Saganovej hlavy.

„Wout van Aert si v zásade počínal správne,“ naznačil Stef Clement, tiež bývalý jazdec. „Šiel si svoju líniu. Zrazu sme mohli vidieť, ako Sagan hodil vlnu. Najprv si človek pomyslí, čo to do pekla robí? Následne si pozriete spomalené zábery z rôznych uhlov a zbadáte selfie tyč, ktorá vytŕča z davu. V tej chvíli Sagan pohne hlavou. Pozrite, ak by ste šli na bicykli veľkou rýchlosťou a do hlavy vám mala naraziť včela, neuhnete sa jej?“ zamyslel sa Holanďan.