V sobotu odštartuje 107. ročník Tour de France: Saganov útok na ôsmy zelený dres!

A je to tu! Už túto sobotu štartuje 107. ročník najprestížnejších cyklistických pretekov na svete.

Tour de France sa tento rok kvôli pandémii koronavírusu začína netradične – koncom leta. Slovenských fanúšikov zaujíma len jedna vec. Dokáže Peter Sagan (30) vybojovať rekordný ôsmy zelený dres?

Staré známe príslovie vraví - Nič na tomto svete nie je isté, len smrť, platenie daní a... Peter Sagan na Tour de France v zelenom drese? Stará dáma sa tento rok vydáva proti smeru hodinových ručičiek z Nice do tradičného cieľa v Paríži. Slovenský cyklistický fenomén Sagan sa bude snažiť tento rok získať už rekordný ôsmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Za 11 rokov v profesionálnej cyklistike sa Tourminátor stal doslova chodiacou reklamou na zelenú farbu. Ani teraz tomu nebude inak.

Sagan patrí opäť medzi najväčších favoritov na víťazstvo v bodovačke, aj keď tento rok bude naozaj veľmi špecifický. Môže za to pandémia koronavírusu a všetky opatrenia s ňou súvisiace. Nikto poriadne nevie, čo sa vlastne na Tour bude diať. „Stále platí to, čo som povedal aj v marci. Čo sa týka tejto sezóny, je už viac-menej stratená. Tour de France bude tento rok poznačená koronou. Ani víťaz si to zrejme neužije tak, ako za normálnych okolností,“ povedal nedávno pre Nový Čas bývalý pretekár Peter Velits.

Samotný Sagan si však z celej situácie ťažkú hlavu nerobí a pred médiami stále opakuje naučené frázy.Ak by to však nevyšlo, nič sa nedeje. Už sa neviem dočkať štartu,“ uviedol Sagan.

Odborníci pasujú za jeho najväčšieho konkurenta mladého Beligičana Wouta Van Aerta, ktorý môže v bodovačke seriózne zamiešať karty. Saganova zelená nadvláda jedného dňa určite skončí, no iba blázon by sa zrejme stavil o to, že tomu tak bude už tento rok.

Naj novinky Tour 2020

- dva pozitívne testy na koronavírus a tím končí

- po etapách budú kratšie ceremoniály

- na stupňoch nebudú žiadne sexi hostesky

- cyklisti majú povinné rúška aj na stupňoch

- bez rúšok budú len pár minút pre fototermín

- žiadne autogramy sa nebudú rozdávať

- diváci môžu prísť, ale dopraviť sa musia sami

- nesmie ich byť nikde viac ako 5 000