Mrazivé následky hororového pádu: Jakobsenovi ostal iba jeden zub a viac ako sto štichov

Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa stále zotavuje z ťažkého pádu na pretekoch Okolo Poľska.

V záverečnom špurte úvodnej etapy ho jeho krajan Dylan Groenewegen vytlačil do bariér. Jazdec tímu Deceuninck-Quick Step utrpel ťažké zranenia a priamo na mieste ho museli oživovať, niekoľko dní strávil v umelom spánku.

Podľa agentúry AFP mu zostal jediný zub a jeho tržné zranenia na tvári si vyžiadali 130 štichov.uviedol v stanovisku tímový manažér Quick Stepu Patrick Lefevere.Belgičan zletel do priekopy a utrpel fraktúru panvy a pomliaždenie pľúc. "Jakobsen je v oveľa horšom stave ako Evenepoel. Remcove zlomeniny by sa mali zahojiť do šiestich týždňov, ale v prípade Fabia hovoríme o niekoľkomesačnej rekonvalescencii," dodal Lefevere.