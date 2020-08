Sagan to bude mať na Tour so zábavou náročnejšie: Žiadne pusinky od sexi hostesiek!

Pliaga menom koronavírus poznačila aj najslávnejšie podujatie v cyklistickom kalendári. Organizátori Tour de France, ktorej odložený štart je naplánovaný na 29. augusta, najnovšie predstavili niekoľko noviniek, o ktoré sa COVID-19 postaral.

Napríklad zrušil sexi hostesky na pódiách, takže Peter Sagan (30) a spol. môžu na bozky krások zabudnúť!

„Je to nové, ale odskúšali sme si to už na niekoľkých iných podujatiach. Napríklad na Liège - Bastogne - Liège to funguje už 20 rokov,“ vyhlásil šéf Tour Cristian Prudhomme s tým, že belgický monument i Tour organizuje jedna spoločnosť - ASO. Na pódiu bude aj podstatne menej ľudí. Zvyčajne to boli dve hostesky na každú súťaž, ktorá je súčasťou podujatia, teraz to budú jeden muž a jedna žena. „Tento rok budú cyklistov v cieli vítať zástupca miestnej samosprávy, sponzor dresu, jedna hosteska a jeden pomocník,“ dodal Prudhomme, ktorý zdôraznil, že aj to je jeden z krokov k minimalizácii nákazy koronavírusom.

Takmer storočná tradícia sexi hostesiek najmä v žltých či zelených šatách, ktoré odovzdávali cyklistom kvety a plyšové hračky, obliekali pretekárov do špeciálnych dresov a bozkávali na líca, je minulosťou. Podľa francúzskych médií za to môže nielen korona, ale aj petícia na zrušenie sexistických a zastaraných súčastí ceremoniálu.

Tour de France tak vlastne nasleduje formulu jeden, kde tzv. „grid girls“ na štartovom rošte zrušili už pred sezónou 2018.

Dva prípady = koniec!

Dva pozitívne testy u pretekárov alebo iných členov tímu počas jedného týždňa budú znamenať vylúčenie z Tour de France. Oznámili to organizátori najslávnejších etapových pretekov, ktoré čaká 29. augusta štart odloženého ročníka. Cyklisti i realizačné tímy budú uzatvorení do bubliny hneď po príchode do Nice. Budú testovaní dvakrát pred štartom Tour a potom priebežne. Pozitívne testy by nemali narušiť priebeh pretekov, ale ovplyvnia výsledky. Pretekár totiž nedobrovoľne skončí, aj keď bude mať pozitívneho mechanika či fyzioterapeuta.