Minister školstva Horecký: Rómskym komunitám dlhuje Slovensko plnohodnotné začlenenie do spoločnosti

Rómskym komunitám dlhuje Slovensko plnohodnotné začlenenie do spoločnosti.

Minister školstva Ján Horecký to povedal po rokovaní vlády. Reagoval na vyjadrenia svojho predchodcu Branislava Gröhlinga (SaS), ktorý upozornil, že Slovensku hrozia pokuty, ak nebude rezort školstva riešiť situáciu žiakov z marginalizovaných komunít. Horecký dodal, že takéto vyhlásenia ho prekvapujú.

Už v máji boli podľa Horeckého niektoré úlohy v časovom sklze a oni nadviazali na prácu, ktorá bola vykonaná, no dobiehajú viaceré záležitosti. Opatrenia však podľa neho musia byť nastavené funkčne, rovnako aj financovanie. Komunikujú s terénom a pripravujú komunikačnú aj implementačnú fázu, čo Horecký označil za náročnejšie, než prípravu dokumentov a programových plánov. Vylúčil, že by niektoré z plánov boli zrušené, naopak, mali by byť zreálnené a zosúladené s rozpočtom i potrebami terénu. Reforma podľa neho musí byť konsenzuálne prijatá a považuje ju za veľmi potrebnú.

Bývalý minister školstva Gröhling tiež navrhol štyri kroky, ktoré by ministerstvo školstva malo urobiť. Považuje za potrebné zaviesť definíciu segregácie, monitorovať ju na školách, pracovať s deťmi z vylúčených komunít vo veku 0 až 6 rokov i prijať katalóg podporných opatrení. Tri z opatrení sú aj súčasťou plánu obnovy a podľa harmonogramu mali byť realizované na jeseň a v zime 2022.

Katalóg podporných opatrení by mal byť podľa Horeckého pripravený načas a ako míľnik plánu obnovy by mal byť aj splnený načas. Horecký povedal, že vyhodnocujú niekoľko stoviek pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania, no katalóg by mal byť včas predložený vláde. Minister ho nechce nechať na pleciach riaditeľov škôl a učiteľov bez toho, aby im pripravil podmienky i finančné prostriedky na realizáciu. Horecký povedal, že to finalizujú a je presvedčený, že to stihnú v termíne. Ohrozenie prostriedkov z plánu obnovy vylúčil.