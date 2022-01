Osudná cesta do mesta! Denisa († 22) prudký náraz vymrštil z auta: Žalostné slová babky

Bol vzorom pre rovesníkov, žiaľ, jeho život ukončila búračka. Denis († 22) z obce Bystré (okr. Vranov nad Topľou) mal podľa známych talent i dobré srdce.

Osudnou sa mu však stala piatková jazda, keď sa podľa polície pokúšal predbehnúť viacero vozidiel vrátane kamióna. Žiaľ, narazil do jeho ľavej bočnej časti a zišiel mimo vozovky. Po náraze vyletel z auta, pomoci mu už nebolo.

Podľa polície mladík viedol Audi v smere od obce Čierne nad Topľou k obci Hlinné. „Pri predbiehaní pred ním jazdiacich vozidiel prešiel do protismeru, kde pravou bočnou časťou svojho auta narazil do ľavej bočnej časti nákladnej jazdnej súpravy. Potom zišiel vľavo mimo vozovku v smere svojej jazdy, kde ľavou stranou vozidla a následne aj prednou časťou narazil do stromov. Tento náraz vodiča vymrštil z auta, pričom utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ opísali tragickú udalosť s tým, že vranovskí dopravní policajti začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Obrovský žiaľ prežívajú Denisova matka Nikola a jeho babka Daniela. „Mal zrážku a neprežil, išiel niečo vybavovať do Vranova. Ako môže matka znášať, keď príde o jediného syna,“ komentovala stará mama tragédiu s hlbokým žiaľom. Denis študoval na Technickej univerzite v Košiciach na Stavebnej fakulte, kde podľa slov domácich mimoriadne vynikal. Viacerí obyvatelia Bystrého potvrdili, že Denis sa mal v osudný deň vybrať do mesta vybaviť dokumenty pre svoju mamu.

Nešťastná udalosť zasiahla aj starostu obce Bystré Ľubomíra Hrehu. Priznal, že mladíka poznal. „Chlapec bol taký snaživý, venoval sa aj mládeži, bol slušný, neboli s ním žiadne problémy,“ opísal starosta. Denis sa počas života venoval aj pomoci druhým. Ako potvrdil miestny evanjelický farár Marek Ivan, šikovný chlapec sa v minulosti angažoval aj v evanjelickom zbore.