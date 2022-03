Meky Žbirka († 69) sa dočkal in memoriam krásneho ocenenia: Nádherné gesto od kolegov

Spevák a skladateľ Miroslav Žbirka († 69) pozbieral počas svojho života za svoju prácu množstvo cien na Slovensku, ale aj v susednom Česku. Zosnulý hudobník sa však jednej významnej dočkal aj po smrti.

Do neba mu ju posielajú jeho dobrí kamaráti a spolupracovníci, hudobník Laco Lučenič (69) a hudobný skladateľ a podnikateľ, známy najmä ako organizátor hudobného festivalu Pohoda, Michal Kaščák (49).

Ocenenie za prínos do hudby získal in memoriam Miroslav Žbirka. O držiteľovi ocenenia Radio_Head Awards opäť rozhodovali zástupcovia redakcií Rádia_FM a Denníka N: „Jeho platňa Nemoderný chalan znamenala zásadný obrat v kariére nášho najpopulárnejšieho hudobníka tých čias, kvalitou by obstála aj v zahraničí,“ píše s radosťou efemko k oceneniu „Rádiohlavy“.

Ako spomienku na nezabudnuteľného velikána našej doby, ktorého si do neba povolali skôr, ako mali, odohrá Laco Lučenič a česká electro-undergroundová hudobná skupina Midi Lidi tento rok koncert na jeho počesť na najväčšom letnom festivale Pohoda v Trenčíne.