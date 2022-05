Získajú po rokoch opäť medailu? Česi hlásia kvalitnú posilu z NHL

Zvučná posila pre Česko na MS vo Fínsku! Útočník Bostonu Bruins David Pastrňák (25) dostal od svojho klubu zelenú a môže štartovať na šampionáte.

Boston vypadol v 1. kole play off NHL s Carolinou Hurricans a českého útočníka trápilo zranenie. Nad jeho účasťou na MS viseli otázniky. Teraz mu už nič nebráni v ceste, od klubu dostal povolenie hrať.

Rodák z Havířova sa k tímu pripojí v najbližších hodinách. Informuje český web isport.cz.

Generálny manažér Petr Nedvěd by mal jeho účasť potvrdiť v priebehu dneška. Pre Pastrňáka by to bola štvrtá účasť na majstrovstvách sveta.

Česi túžia ukončiť medailové suchoty na tohtoročnom šampionáte vo Fínsku. Posledné cenné kovy získali v roku 2012, keď v zápase o bronz zdolali Fínov 3:2.