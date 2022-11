Čo to skúšajú Turci? V Sýrii pozor, varuje Pentagón: Môžu zobudiť spiaceho draka

Ak by Turecko začalo pozemnú operáciu v Sýrii, vážne by to ohrozilo zisky dosiahnuté v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). V utorok to uviedol Pentagón, ktorý apeloval na Ankaru, aby sa zdržala takýchto krokov, informuje tlačová agentúra AFP.

Spojenými štátmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF), vedené Kurdmi, zohrali kľúčovú úlohu pri vytláčaní extrémistických bojovníkov IS z obsadených území. "Pretrvávajúci konflikt - najmä pozemná invázia - by vážne ohrozil ťažko vybojované zisky, ktoré svet dosiahol voči IS a destabilizoval by tento región," povedal novinárom hovorca Pentagónu, brigádny generál Pat Ryder. Napätie medzi Tureckom a Sýriou sa zvýšilo po bombovom útoku v Istanbule z 13. novembra, pri ktorom zahynulo šesť ľudí a 81 utrpelo zranenia. Ankara pripisuje zodpovednosť za útok kurdským Oddielom ľudovej obrany (YPG), ktoré však akúkoľvek účasť na tomto čine popierajú. Vdova po ruskom plukovníkovi poslala Putinovi list: Jeho smrť súvisí s mobilizáciou, má skrytý význam Turecké sily už celý týždeň uskutočňujú nálety na pozície kurdských milícií na severe Sýrie neďaleko hraníc s Tureckom a pokračujú aj delostrelecké útoky. Turecko od roku 2006 spustilo viaceré vojenské operácie na severe Sýrie proti YPG a zakázanej Strane kurdských pracujúcich, čo Ankare umožnilo kontrolovať oblasti pozdĺž hraníc.