Koronavírus hlásia z ďalšieho exhibičného turnaja: Nakazený je tenista Tiafoe

Dvadsaťdvaročný Američan Frances Tiafoe je ďalším profesionálnym tenistom, ktorý sa nakazil koronavírusom.

Pozitívny test mal počas exhibičného turnaja tímov v Atlante. Po víťaznom zápase so Samom Querreym sa necítil dobre a do ďalšieho programu už nezasiahne. Akcia sa koná aj s obmedzeným počtom divákov. "V piatok som sa dozvedel, že mám pozitívny nález na COVID-19. Žiaľ, musel som sa odhlásiť z tímovej súťaže, ktorá sa koná počas tohto víkendu v Atlante," napísal na twitteri 81. hráč svetového rebríčka ATP.

"Počas uplynulých dvoch mesiacov som trénoval na Floride, kde som mal negatívne testy na prítomnosť koronavírusu. Rovnako pred týždňom som bol negatívny. Veľmi som sa tešil na podujatie v Atlante, ale zdravie má prednosť," dodal 22-ročný Tiafoe.

Turnaja v Atlante sa zúčastňuje osem elitných amerických hráčov. Tiafoe bol kapitánom tímu Stars a John Isner vedie výber Stripes. Je to prvá väčšia tenisová akcia v USA, na ktorej môžu aj diváci. Aj po Tiafoeovej nákaze bude turnaj v ďalších dvoch dňoch pokračovať, šancu dostane náhradník Christopher Eubanks.

Organizátori uistili, že pri príchode boli všetci hráči testovaní a denne sa im meria teplota. Vrcholom amerického tenisového leta bude US Open od 31. augusta do 13. septembra. Kvôli obavám z šírenia koronavírusu nebudú do areálu Flushing Meadows môcť diváci a tenisti budú žiť prakticky v bubline.

Aj iní hráči svetovej špičky vrátane jednotky Novaka Djokoviča mali pozitívny test počas turnaja Adria Tour na Balkáne. Z pôvodných štyroch zastávok sa uskutočnili len dve v Belehrade a Zadare, kde však turnaj skončil predčasne. Pred Djokovičom museli do karantény jeho krajan Viktor Troicki, Bulhar Grigor Dimitrov a Chorvát Borna Čorić.