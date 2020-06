Ďalší koaličný kolega vyzýva Kollára na odstúpenie: Tieto slová Borisa nepotešia

Predseda Sme rodina Boris Kollár by mal odísť z funkcie predsedu Národnej rady (NR) SR. Uviedol to koaličný poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS) na sociálnej sieti.

Tvrdí, že druhým najvyšším ústavným činiteľom by nemal byť človek, ktorý svoj vysokoškolský titul získal vďaka diplomovej práci, ktorá je plagiátom.

"Je to hanba nielen pre neho samého, jeho vlastnú stranu, celú vládnu koalíciu a našu krajinu, ale je to hlavne nefér voči všetkým ľuďom, ktorí si svoje záverečné práce napísali sami a získali svoje vysokoškolské vzdelanie poctivo a bez podvádzania," napísal Dostál na sociálnej sieti.

Ďalší koaličný poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) podľa svojich slov očakáva, že programové vyhlásenie vlády (PVV) sa bude dodržiavať aj v súvislosti s odoberaním podvodne získaných titulov. "Som síce v politike nový, ale tiež nečakám zázraky. Dodržiavanie aspoň toho, čo sme si napísali do programového vyhlásenia vlády, za ktoré hlasoval aj Boris Kollár, však očakávam. Aspoň tie tri mesiace po voľbách," uviedol poslanec na sociálnej sieti.

Miroslav Kollár upozornil, že v programovom vyhlásení sa píše napríklad o podpore mechanizmov na zabezpečenie akademickej etiky vrátane odoberania podvodne získaných titulov. Spomenul tiež to, že kabinet má klásť dôraz na budovanie odborných vedomostí, zručností a kompetencií absolventov a tiež rozvíjať svoju tvorivosť, etické správanie a schopnosť prevziať zodpovednosť. "Dôraz by som dal na 'etické správanie' a 'schopnosť prevziať zodpovednosť'. Ak sa nič neudeje, strácame právo pozrieť sa ľuďom do očí a bohorovne tvrdiť, že im ideme urobiť život lepším," dodal poslanec.

Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Zverejnené boli tiež informácie o plagiátorstve pri bakalárskej práci poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina).

Boris Kollár a Petra Krištúfková nie sú jediní politici, ktorí čelia podozreniam z plagiátorstva. V minulom volebnom období mal podobné problémy vtedajší predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Opozícia dala návrh na jeho odvolanie z funkcie, ale neuspela. Kollár vtedy Danka za podvod kritizoval a hovoril, že taký človek nemá čo v politike robiť. V súvislosti s touto kauzou mal parlament na stole návrhy na odoberanie titulov.