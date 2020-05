Deti by sa mali do škôl vrátiť už 1. júna, ale... Tvrdá kritika riaditeľov! Toto si o celom návrhu myslia

Pripravujú sa na otvorenie. Brány materských a základných škôl sa na Slovensku po dlhej pauze môžu otvoriť najskôr 1. júna.

Hovorí o tom premiér Igor Matovič (47), ktorý spolu s ministrom školstva prízvukuje, že to bude čisto na dobrovoľnej báze. Nový Čas zisťoval u riaditeľov viacerých škôl, ako bude vyzerať vyúčba a či sú učitelia pripravení na návrat do služby.

Školy sa podľa vládneho plánu otvárania nachádzajú vo štvrtej fáze. Matovič však hovorí, že definitívny verdikt o tom, ako to bude vyzerať, povedia až v pondelok. „Vtedy by sme mali vidieť, ako to dopadlo so Slovenskom, či sme boli zodpovední a či sme túto skúšku zodpovednosti zvládli,“ povedal v Markíze. Jedným dychom dodal, že materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl pripadajú do úvahy na 1. júna. „Keď sa deti do škôl a škôlok vrátia, tak to bude dobrovoľné. Ak budú rodičia pociťovať strach dať svoje dieťa do materskej škôlky alebo školy, tak ho tam jednoducho nepošlú,“ dodal Matovič.

Rodič, ktorý nechce dať dieťa do školy, bude môcť podľa neho čerpať OČR. Minister školstva Branislav Gröhling vysvetľuje, že sú v kontakte so zriaďovateľmi škôl z iných krajín, kde už tieto zariadenia fungujú. Dolaďujú tak detaily ohľadom toho, ako budú mať deti prestávky, koľko ich bude v triede, alebo či budú mať k dispozícii jedálne. Matovič odhaduje, že skupiny budú maximálne po 12 detí na triedu. Ak bude záujem zo strany rodičov väčší, môžu sa určiť dni, ktoré budú niektoré skupiny chodiť do škôl. Otváraniu škôl nahráva aj holandský výskum, podľa ktorého je u detí nižšia možnosť šírenia nákazy ako u dospelých.

Ako to môže fungovať