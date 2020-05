Izolácia v štátnych zariadeniach už nemá byť nutná, zmeniť to má aplikácia: Ako appka overí, že ste v domácej karanténe?

Ísť do štátnej karantény, alebo zostať doma? Už onedlho majú mať Slováci prichádzajúci zo zahraničia na výber.

Riešením bude tzv. inteligentná karanténa. Ľudia budú cez aplikáciu v mobilnom telefóne štátu dokazovať, že nikam nechodia a sú naozaj v domácej karanténe. Ako to bude fungovať?

Premiér Igor Matovič avizoval, že ľudia prichádzajúci zo zahraničia na Slovensko už nebudú musieť ísť povinne do štátnej karantény, ale budú môcť zostať doma. S podmienkou, že budú súhlasiť so sledovaním svojho mobilu. Na to má slúžiť nová aplikácia. Tí, ktorí chcú zostať v domácej karanténe, si ju stiahnu do mobilu.

Jej súčasťou by okrem určenia polohy telefónu mala byť aj identifikácia tváre užívateľa. „Ak budete v domácej karanténe, cez aplikáciu vám príde výzva, aby ste sa identifikovali v domácom prostredí. Musíte teda chytiť do ruky smartfón s aktivovaným systémom GPS, ktorý určí polohu vášho mobilu. Zároveň musíte namieriť predný fotoaparát na svoju tvár a aplikácia rozpozná, či ste to naozaj vy,“ vysvetľuje odborník na mobilné technológie Ondrej Macko z magazínu TOUCHIT.

Na vývoji aplikácie sa podieľajú firmy Sygic, svetový líder v oblasti navigácie, a firma Innovatrics, ktorá poskytla riešenie na vzdialenú identifikáciu osôb. „Súčasťou nášho riešenia je aj tzv. overenie živosti, určené pre prípad, že niekto sa to bude snažiť oklamať fotkou alebo videom. Toto overenie to dokáže odhaliť. Je založené na neurónových sieťach, ktoré sú naučené, čo si majú všímať na živom a neživom obraze. Ak niekto v rámci overenia ukáže len svoju fotku, systém to nebude akceptovať,“ vysvetľuje Ján Záborský zo spoločnosti Innovatrics, ktorá takúto technológiu už dodáva bankám. „Odfotíte obe strany občianskeho preukazu, spravíte si selfie a prejdete overením živosti. Všetko ostatné spraví systém. Overovanie je založené na algoritme rozoznávania tvárí, ktorý ma viac ako 99-percentnú presnosť.“

V tom, že štát sa dostane k polohe vášho mobilu a fotke tváre, nevidí Macko problém. „Už dávno to robíme pre Google, Facebook, TikTok či Youtube a ani nevieme, kam tie údaje odchádzajú a na čo slúžia... Podľa mňa 80 % ľudí odovzdá čokoľvek, len aby mohli zostať doma a vyhli sa štátnej karanténe,“ dodáva.