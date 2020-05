Chorvátsko ako prvé otvára hranice: Dostať sa tam nebude jednoduché, má to háčik

Chorvátsko ako prvé otvorilo hranice pre občanov EÚ. Prekročiť bez karanténnych opatrení ich môžu ľudia, ktorí v krajine vlastnia nehnuteľnosť či loď.

Zmena sa tiež týka aj ľudí cestujúcich za pracovnými povinnosťami či rodinnými záležitosťami. Ostatné európske krajiny majú plány na otváranie hraníc rozdielne.

Chorvátsky minister vnútra Davor Božinović oznámil zmeny týkajúce sa vstupu do Chorvátska. Rozhodnutie dočasne zavrieť hranice pre tranzitných cestujúcich bolo zrušené. Znamená to, že do krajiny sa môžu vrátiť cudzinci, ktorých cieľom je podnikateľská činnosť.

Cez hranice sa taktiež dostanú osoby inej národnosti, ktoré do krajiny cestujú pre neodkladné rodinné záležitosti. Najdôležitejšie však je, že aj majitelia nehnuteľností či lodí v krajine sa k nim dostanú viac-menej bez problémov. Na vstup do Chorvátska je potrebné potvrdenie o vlastníctve, potvrdenie o tom, že idú na pohreb, či pozvánka od firmy. Nebudú potrebovať ani negatívny test na koronavírus a ich návšteva nebude podliehať 14-dňovej karanténe.

„Nedáva to zmysel, ak máte pracovné stretnutie a pozvete ľudí, ktorí majú záujem o ekonomickú spoluprácu a potom ich dáte do izolácie a nemôžu opustiť hotel,“ vyjadril sa Božinović. Zároveň dodal, že ľudia by okrem pracovného stretnutia mali svoj pohyb v krajine obmedziť na minimum. Občania Chorvátska môžu taktiež vycestovať za hranice z osobných aj iných dôvodov - samozrejme, je rozhodnutím cieľovej krajiny, či ich pustí dnu. Slovinsko napríklad prijme Chorvátov s podmienkou následnej 7-dňovej izolácie.

Výnimku majú opäť tí, ktorí cez krajinu len prechádzajú. Chorvátsko je tak medzi prvými krajinami, ktoré benevolentne otvárajú hranice. Premiér Andrej Plenković je optimista. V rozhovore pre CNBC sa vyjadril, že ak bude pokračovať doposiaľ úspešný boj proti koronavírusu, je možné, že hranice so susednými krajinami a s celou strednou Európou, kam patrí aj Slovensko, sa otvoria pre turizmus. Podľa neho je to dôležité pre obnovu ekonomiky najmä v krajinách, ktoré výrazne ťažia z turizmu.

Ako postupujú európske štáty?