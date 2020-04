Pre koronavírus bola 10 dní v kóme, po prebudení prišlo obrovské prekvapenie: Na toto nebola pripravená

Danielle Martin (32) zo Severného Írska bola deväť týždňov tehotná, keď ju pozitívnu na Covid-19 previezli do nemocnice. Museli ju dať do umelého spánku, po prebratí však prišiel šok. Danielle zistila, že čaká dvojičky, informuje portál Metro.

Choroba mamičky troch detí začala bolesťou hrdla, no rýchlo sa zhoršovala. V jednom momente mala pocit, že sa udusí, a tak jej manžel Bryan zavolal záchranku. Okamžite ju previezli do nemocnice. „Cítila som sa zle, že opúšťam svojich chlapcov, ale vedela som, že je to to najlepšie, čo môžem urobiť – urobili mi nejaké skeny a zistili mi ťažký zápal pľúc,“ hovorí Danielle.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dali ju na pľúcnu ventiláciu. Pomohlo jej to, no mala problém dýchať a rozprávať. „Bolo to desivé,“ spomína. Keď sa jej zdravotný stav cez noc zhoršil, museli ju uviesť do umelého spánku. Lekári zavolali Bryanovia oznámili mu, že bábätko pravdepodobne neprežije, keďže tehotenstvo ešte netrvalo dlho. „Je šialené, ako rýchlo sa veci dokážu otočiť k horšiemu – jeden deň mi Danielle posielala fotky a hovorila o toaste, ktorý jedla v nemocnici, ďalší už je na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ povedal Bryan.

Bol zničený a vydesený. Svojim synom Jaidenovi (9), Parkerovi (3) a Joshuovi (2) musel vysvetliť, kde je maminka, pretože z okna sledovali ako ju odváža sanitka. „Musel som nasadiť odvážny výraz a uistiť ich, že bude v poriadku a čoskoro doma,“ spomína Bryan. Z nemocnice mu každý deň volali, no Daniellin stav sa menil zo dňa na deň.

Po desiatich dňoch sa konečne prebrala. Hneď ju čakal obrovské prekvapenie: v brušku nemá jedno, ale rovno dve deti! „Nemohla som uveriť, keď mi povedali o dvojíčkach – bola to čerešnička na torte, vedieť, že som porazila koronavírus s dvojičkami na ceste!“ priznala Danielle. Keď to zavolala Bryanovi, najskôr tomu nechcel uveriť. Myslel si, že je ešte stále zmätená zo všetkého, čím si prešla.

Mamička čoskoro piatich detí je veľmi šťastná, že prežila. Teraz varuje aj ostatných, aby ostali doma, pretože nakaziť sa môže naozaj hocikto. Bryan zorganizoval finančnú zbierku pre zdravotnícky personál nemocnice v Belfaste po tom, čo zachránili jeho manželku a nenarodené deti.