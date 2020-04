Mamička malej Sofie šokuje svoje okolie: Toto svoju štvorročnú dcéru ešte nenaučila

Laura Mazza (33) je mamičkou štvorročnej Sofie, ktorá stále nosí plienky. Po kritike, ktorú Laura musí znášať od cudzích ľudí sa rozhodla vrátiť úder, informuje portál DailyMail.

Laura z Melbourne sa cítila nahnevane, keď sa na ulici stretávala s odsudzujúcimi pohľadmi len preto, že jej dcéra nie je naučená chodiť na záchod. Mamička to už nevydržala a svoju frustráciu vyventilovala na Instagrame. „Má štyri roky. Štyri roky, päť týždňov a jeden deň. A nechodí na záchod,“ začala Laura.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Sofia mala už od malička na všetko vlastné tempo. Sedieť nezačala ani v ôsmych mesiacoch, preto ju mama zobrala k odborníkovi. „Povedal, že je v poriadku, spraví to, keď bude pripravená. A tak sa aj stalo,“ píše Laura. Sofia sa naučila chodiť a rozprávať oveľa neskôr ako iné deti, a aj keď sa jej rodičia o ňu občas boja, profesionáli ich vždy uistia, že je všetko v poriadku.

Laura si všimla, že Sofia sa od svojich súrodencov odlišuje. Neznáša hlasné zvuky, zakrýva si pri nich uši. Ľahko sa vystraší. Rada je sama, s ostatnými deťmi sa takmer nehrá. Laura sa domnieva, že Sofia by sa mohla nachádzať niekde na autistickom spektre. „Privádza ma do šialenstva, pretože je v nej sila, s ktorou treba počítať a to na nej milujem najviac. Milujem, že je iná,“ priznala Laura.

Mamička malej princeznej povedala, že ju veľmi nahnevalo, keď sa jej od iného rodiča dostalo nesúhlasných pohľadov plných šoku a odsúdenia. „Sebavedomo som potriasla hlavou a hrdo povedala: Zvládne to vlastným tempom,“ povedala Laura.

Podľa odborníkov by dieťa malo nosiť plienky, až kým nezačne samo ukazovať, že je pripravené skúšať chodiť na záchod. To sa väčšinou stáva medzi 18 mesiacmi a 3 rokmi. Medzi bežné znaky patrí sucho v plienke aj po niekoľkých hodinách, záujem o používanie toalety a všeobecný odpor k plienkam.

S Lauriným príspevkom sa stotožnilo množstvo rodičov. Mnohí z nich súhlasia, že deti sa vyvíjajú a učia rôznym tempom. „Toto znie presne ako môj 3,5-ročný syn. Tlieskam ti, že si ju nechala, nech si sama udá tempo. Všetky sa tam nakoniec dostanú,“ napísala jedna mamička. Iní rodičia vyzdvihovali, že zobrala Sofiu k odborníkovi. „Nikto si nič z tohto nebude pamätať, keď bude mať 20 a užívať si život.“