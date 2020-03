V Rakúsku začínajú platiť nové obmedzenia: Nakazených je už takmer tisíc ľudí

V Rakúsku zaznamenali v pondelok k 08:00 h už 959 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, pričom už šesť infikovaných pacientov sa vyliečilo.

Informovala o tom agentúra APA. Najviac potvrdených prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, je hlásených zo spolkovej krajiny Tirolsko, kde ich zaznamenali už 254.

Letecká doprava z Rakúska a do tejto krajiny sa "takmer zastaví", vyhlásil spolkový kancelár Sebastian Kurz v nedeľu večer. V osobitnom programe verejnoprávnej televízie ORF o koronavírusovej kríze vyzval Rakúšanov v zahraničí, aby sa "neodkladne" vydali na cestu domov alebo kontaktovali ministerstvo zahraničných vecí, aby ich doviezli do vlasti. Informovali o tom agentúry APA a DPA.

V súčasnosti je podľa Kurza letecká doprava ešte realizovaná v "minimálnej prevádzke", aby sa ľudia dostali domov. Len čo sa však tento proces skončí, budú zastavené všetky lety do rizikových oblastí, zdôraznil. V nedeľu jeho vláda oznámila, že po Švajčiarsku, Španielsku a Francúzsku budú lety zakázané aj do Ruska, na Ukrajinu, do Británie i do Holandska.

Rakúska vláda medzitým zverejnila v úradnom vestníku nové prísne nariadenia pre boj proti šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom. Rozsiahle obmedzenie pohybu ľudí vo verejnom priestore, ako aj značné uzavretie obchodov a reštaurácií, tak od pondelka aj oficiálne nadobudlo účinnosť.

Od pondelka musia obyvatelia Rakúska zostať z veľkej časti vo svojich domovoch. "Na zabránenie šírenia COVID-19 je vstup na verejné miesta zakázaný," píše sa v nariadení ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera. Výnimky platia len v prípade núdze, starostlivosti o osoby odkázané na pomoc, cesty na nákup a do práce, ako aj prechádzky v prírode.

Prechádzky sú však výrazne obmedzené a povolené len osamote alebo s ľuďmi žijúcimi v jednom byte. Povolené je aj chodenie von so psom. Okrem prípadov núdze pritom ľudia musia dbať na to, aby od seba zachovali najmenšiu vzdialenosť jedného metra. A kto sa chce ísť prechádzať, nemôže pri tom použiť verejnú dopravu. Všetky tieto opatrenia platia od 16. do 22. marca vrátane.

Dve ďalšie nariadenia upravujú rozsiahle uzavretie obchodov a gastronomických prevádzok. Medzi celkovo 21 výnimiek okrem iných patria predajne potravín, lekárne, drogérie, banky, pošty, čerpacie stanice, ako aj poskytovanie zdravotníckych a opatrovateľských služieb, verejná doprava či autoservisy a likvidácia odpadu.

Pohostinské podniky môžu byť otvorené do pondelka do 15.00 h, následne budú musieť svoje prevádzky zatvoriť, a to s výnimkou stravovacích zariadení v nemocniciach a liečebných ústavoch, domovoch dôchodcov, školách a materských školách a závodných jedální. Otvorené budú môcť zostať aj reštaurácie v hoteloch a kempingoch, kde však môžu obsluhovať len ubytovacích hostí. Donáškové služby sú naďalej povolené. Obmedzenia aj v tejto oblasti trvajú do 22. marca.