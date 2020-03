Pacient nula: Priviezli nákazu z Benátok? Fotkami z romantického výletu sa pochválili na sociálnych sieťach

Pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom s označením COVID-19 na Slovensku pribúda.

Po prvom pozitívne testovanom pacientovi v piatok oznámili kompetentné štátne orgány ďalších šesť nakazených. Ide o dve rodiny a tým pádom aj dve potenciálne ohniská šírenia vírusu v našej krajine. Jedna rodina pochádza z Kostolišťa pri Malackách, druhá je z Bratislavy a momentálne sa nachádza v karanténe na chate v Rakúsku.

V Malackách sa od piatka prijímajú prísne preventívne opatrenia. Po potvrdení nákazy u Antona (52), ktorý je zamestnaný v miestnej kovospracujúcej firme, sa táto potvrdila aj u manželky. Keďže pracovala v miestnom centre sociálnych služieb, toto bolo na základe rozhodnutia krízového štábu uzatvorené. V celom meste aj okolí zrušili všetky väčšie kultúrne či spoločenské akcie.

„Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR potvrdilo ďalšie dva pozitívne prípady ochorenia COVID-19. Výsledky testov syna aj manželky sú pozitívne,“ potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. „Ide o úzke kontakty s prvým potvrdeným prípadom koronavírusu. Osoby žijú v spoločnej domácnosti,“ doplnil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Nakazil rodičov syn?

„Identifikovali sme pacienta prvého kontaktu, čo nám zjednodušuje aj realizáciu protiepidemiologických opatrení,“ povedal premiér Peter Pellegrini narážajúc na pohyb pacientov. Kým rodičia sa zdržiavali doma a neprišli do kontaktu s nákazou v inej oblasti, syn Jakub v polovici februára navštívil aj s priateľkou Tatianou Benátky.

Fotkami z romantického výletu sa pochválili na sociálnych sieťach. V tom čase sa v Taliansku ešte len začínali objavovať prvé potvrdené prípady koronavírusu, nemožno teda v súvislosti s mladým párom hovoriť o nezodpovednosti.

Hľadanie ohrozených

Jakub je už aj s rodičmi hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Tatiana aj s rodinným príslušníkom čaká v izolácii na výsledky testov. Strednú odbornú školu v bratislavskej Rači, ktorú navštevovala, medzitým uzatvorili až do 15. marca. Pacientom nula by teda mohla byť aj ona, to však musia potvrdiť, alebo vyvrátiť prebiehajúce testy.

PREČO SA VŽDY HĽADÁ PACIENT NULA?

Takzvaný pacient nula je potenciálnym šíriteľom infekcie v úplne novej lokalite, kde sa dovtedy vírus nenachádzal. Poznať jeho okolie, prostredie a kontakty pomáha príslušným orgánom verejného zdravotníctva identifikovať ďalších ohrozených prípadne už aj nakazených ľudí, ktorí by mohli nevedomky infekciu šíriť ďalej.

INŠTRUKCIE

V prípade podozrenia na koronavírus s nasledovnými príznakmi: vysoká horúčka, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ, únava, kontaktujte najskôr infolinky alebo vášho lekára. Ministerstvo odporúča všetkým pacientom využiť v spolupráci s ich lekárom predpis liekov cez tzv. e-recept, aby sa vyhli návštevám a pobytu v ambulanciách.

OPATRENIA

Od pondelka budú dočasne pozastavené všetky prílety aj odlety do Talianska. Vláda vydala zákaz návštev v nemocniciach, sociálnych zariadeniach (domovy dôchodcov, detské domovy), ako aj návštevy vo väzniciach. Samosprávy aj súkromné inštitúcie obmedzujú masové a hromadné kultúrno-spoločenské akcie.

INFORMÁCIE

Nonstop linka: 0917 222 682 Infolinky úradov verejného zdravotníctva: 0800 221 234 Email: novykoronavirus@uvzsr.sk Web: www.health.gov.sk SMS od ministerstva zdravotníctva