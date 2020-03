Muž v antikoronavírusovom obleku vystrašil ľudí: Kritické slová hygieničky

Poriadne to prehnal! Nakupujúci Košičania v obchodnom dome Merkúr na Ulici Boženy Němcovej boli v piatok večer svedkami skutočne kurióznej situácie.

Do obchodu totiž vošiel muž v žltom ochrannom odeve s respirátorom a rukavicami. Ako vidno z fotografie, ktorú vyhotovil pohotový zákazník, zo supermarketu si odniesol desiatky balených fliaš s vodou. Muža už hľadá polícia. Regionálna hygienička takéto konanie odsudzuje.

Počínanie zatiaľ neznámeho muža bude mať zrejme následky. V piatok podvečer sa totiž rozhodol ísť na nákup do miestneho obchodu v žltom antivírusovom obleku s respirátorom a gumenými rukavicami. Medzi ostatnými zákazníkmi vzbudil paniku, jednému z nich sa podarilo incident zachytiť na fotografii.

Zuzana Dietzová, hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, len neveriacky reagovala na to, čo sa to vlastne odohralo. Keďže sa prepískol nevie, či išlo o súkromnú osobu alebo zdravotníckeho pracovníka, vo vyjadrení bola opatrná. „Takéto jednorazové obleky sa používajú výhradne len vtedy, keď je podozrenie na človeka, ktorý by mohol importovať koronavírus. Po použití sa vyhadzujú do smetí a idú na spálenie,” uviedla Dietzová. Ak by išlo o oficiálneho zdravotníckeho pracovníka, znamenalo by to, že bol privolaný na výjazd. „V tom prípade ide o pracovný odev, s ktorým nemôže chodiť medzi ľudí. Po výjazde si ho musí dať dole a na ďalší výjazd použiť nový. V každom prípade sa v tomto obleku nemôže ísť na verejnosť a už vôbec nie do potravín. Nechápem, či si niekto takto robil srandu,” skonštatovala hygienička s tým, že ak by išlo o zamestnanca úradu verejného zdravotníctva, išlo by o vážny priestupok. Po neznámej osobe pátra aj polícia. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej muži zákona v tejto súvislosti prijali oznámenie a prípadom sa intenzívne zaoberajú. „Zisťujeme totožnosť osoby, preverujeme okolnosti a podľa výsledkov preverovania rozhodneme o ďalšom postupe,” uviedla hovorkyňa.