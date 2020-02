Herečka, ktorá hrala mamu Weasleyovcov, priznala boj s chorbou: Rakovina v 3. štádiu

Britská herečka Julie Walters známa z muzikálu Mamma Mia!, filmov o Harrym Potterovi či snímke Paddington posledný rok a pol v tichosti bojovala s rakovinou hrubého čreva.

Lekári potvrdili nádor v treťom štádiu ochorenia. A 69-ročná hviezda prišla o tridsať centimetrov hrubého čreva a podstúpila chemoterapiu.

,,Mala som nejaké symptómy, ale iné zase nie. Cítila som len veľmi ľahký diskomfort. Preto radšej bežte a nechajte sa hneď vyšetriť," zverila Julie v rozhovore pre denník The Mail.



Najťažšie po diagnostikovaní bolo oznámiť to manželovi Grantovi Roffeymu. ,,Nikdy nezabudnem na jeho tvár. Z očí sa mu začali hrnúť slzy," spomenula Julie. Choroby sa ale nebála. ,,Ak to podchytíme včas, je rakovina hrubého čreva najlepším typom rakoviny, ktorý môžete mať," tvrdí dnes, keď má od lekárov potvrdené, že jej telo je očistené od nádorových buniek.



Výhodu mala v tom, že aj keď bol karcinóm už v treťom štádiu, ešte stále sa nezačal v metastázach šíriť po tele. Po operácii nasledovala chemoterapia. ,,Nikdy nezabudnem na tú prvú konskú dávku, úplne sa mi triasla ruka. Mala som pocit, že zabíjam samu seba," tvrdí Julie. Kvôli liečbe sa nezúčastnila slávnostnej premiéry filmu Mamma Mia! Here We Go Again. Julie hrala tiež Molly Weasleyovú vo filmoch o Harrym Potterovi.