Prváčikovia dostali prvé vysvedčenia: Prečo ľúbime našu pani učiteľku

Takmer 693-tisíc žiakov si v piatok prevzalo hodnotenie za prvý polrok školského roka 2019/2020. Pre 58-tisíc prváčikov to bolo ich prvé vysvedčenie, ktoré si s hrdosťou odniesli zo školy domov.

Hodnotenie ich práce za päť mesiacov mohlo byť slovné a učiteľ mohol napísať aj svoj komentár, v ktorom zhodnotil vedomosti, zručnosti, návyky a postoje žiaka. V Základnej škole Milana Rastislava Štefánika v Lučenci stavila triedna učiteľka tých najmenších žiačikov Ildikó Balászová na klasické známky. Prváčikovia sa svojmu prvému vysvedčeniu veľmi potešili. Novému Času detičky prezradili, ako ich rodičia odmenia a čo majú rady na svojej pani učiteľke.

Sára (6) - Je skvelá, no aj sa nahnevá

Moje úplne prvé vysvedčenie ma potešilo. Mám len jednotky, lebo som sa dobre učila. Ako odmenu by som chcela od rodičov koníka, pretože ich zbožňujem, no neviem, či takého živého aj dostanem. Naša pani učiteľka je skvelá, občas sa však aj nahnevá, keď vykrikujem. V škole ma bavia všetky predmety.

Lilien (7) - Je milá a nekričí na mňa

Veľmi sa teším z vysvedčenia, no aj ja som čakala samé jednotky, pretože ešte nemám žiadnu dvojku. Mamička mi povedala, že keď budem mať dobré známky, kúpi mi spoločenskú hru, tak som zvedavá. Triednu pani učiteľku zbožňujem, lebo je ku mne veľmi milá a nekričí na mňa. Najradšej mám matematiku.

Emmka (7) - Je na nás dobrá

Páči sa mi, že na prvom vysvedčení mám len jednotky, takže som veľmi spokojná. Maminka mi povedala, že za dobré známky ma zoberie na koláčik, tak sa teším. Triednu učiteľku mám veľmi rada, lebo je stále na nás milá a dobrá. Môj naj predmet je výtvarná výchova, lebo rada kreslím.

Saška (6) - Venuje sa nám

Teším sa, že som dostala prvé vysvedčenie, ktoré je navyše veľmi dobré. Rodičia by ma mali zobrať aj s kamarátkou do Telgártu, kde to zbožňujem, pretože sa tam môžem veľa lyžovať. Naša triedna je výborná, venuje sa nám. Najradšej mám výtvarnú.

Lukáško (7) - Dáva dobré známky

S vysvedčením som spokojný. Za odmenu ma rodičia zoberú na našu chatu do Kokavy, kde sa budem lyžovať. Pani učiteľku mám rád, lebo nám dáva dobré známky. Najviac ma baví matematika.