Piatu etapu Tour Down Under ovládol Nizzolo, Baška neudržal krok s najlepšími

Taliansky cyklista Giacomo Nizzolo z tímu NTC Pro Cycling vyhral 5. etapu na pretekoch Tour Down Under, ktorá mala štart v Glenelgu a po 149,1 km vyvrcholila vo Victor Harbore.

Nizzolo v záverečnom šprinte zdolal svojho krajana Simoneho Consonneho (Cofidis, Solutions Crédits) a Íra Sama Bennetta (Deceuninck - Quick Step). Slovenský reprezentant Erik Baška nezasiahol do záverečného boja o víťazstvo v etape, keďže neudržal krok s najlepšími v stúpaní Kerby Hill približne 23 km pred cieľom. Skončil až na 96. mieste s mankom 3:33 min na víťaza. O priečku vyššie finišoval Juraj Sagan (obaja Bora-Hansgrohe).

"Plán bol pokúsiť sa vydržať vpredu v záverečnom stúpaní. Moji spolujazdci ma dobre podporovali. Vydali sme zo seba všetko, ale náskok skupinky pred nami už bol priveľký. Nemal som nohy na to, aby som ich dostihol. Žiaľbohu, dnes sme boli bez šance na dobrý výsledok," uviedol Erik Baška na webe bora-hansgrohe.com.

Zmena nastala na pozícii lídra pretekov. Austrálčana Richieho Porteho vystriedal Juhoafričan Daryl Impey z tímu Mitchelton-Scott. Dostal sa pred neho o 2 sekundy vďaka bonifikácii v šprintérskych prémiách v rámci 5. etapy, jednu z nich vyhral a v druhej skončil na druhom mieste. Impey je víťaz pretekov Tour Down Under z posledných dvoch rokov a opäť kráča za celkovým triumfom. Tretí je s mankom deviatich sekúnd ďalší Austrálčan Robert Power (Sunweb). Erik Baška je celkovo na 122. mieste, Jurajovi Saganovi patrí 97. priečka. Baška klesol o jednu pozíciu v bodovacej súťaži, aktuálne figuruje na siedmom mieste. Vedie Belgičan Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates).

Tridsaťročný Nizzolo vybojoval prvé víťazstvo pre novoutvorený juhoafrický tím NTT v seriáli WorldTour. "Obrovská vďaka mojim tímovým kolegom. Odviedli výbornú prácu. Počkali ma na začiatku stúpania pred cieľom a dostali ma do výhodnej pozície vpredu. Potom som už len šliapol do pedálov, čo to išlo. Som šťastný," uviedol Giacomo Nizzolo aj na portáli Cyclingnews.

Preteky Tour Down Under majú šesť etáp a vyvrcholia v nedeľu slávnym stúpaním na Willunga Hill. Tento rok v austrálskom úvode sezóny chýba Peter Sagan, na ktorého čakajú prvé preteky v roku 2020 od nedele v Argentíne na 38. ročníku podujatia Vuelta a San Juan Internacional.

Výsledky - Tour Down Under 2020

5. etapa (Glenelg - Victor Harbor, 149,1 km): 1. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling 3:32:45 h, 2. Simone Consonni (Tal.) Cofidis, Solutinos Crédits, 3. Sam Bennett (Ír.) Deceuninck - Quick Step, 4. Michael Mörköv (Dán.) Deceuninck - Quick Step, 5. Jasper Philipsen (Belg.) UAE-Team Emirates, 6. André Greipel (Nem.) Israel Start-Up Nation - všetci rovnaký čas ako víťaz,... 95. Juraj Sagan, 96. Erik Baška (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +3:33 min.

Poradie po 5. etape: 1. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 17:12:15 h, 2. Richie Porte (Aus.) Trek-Segafredo +2 s, 3. Robert Power (Aus.) Sunweb +9, 4. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +13, 5. George Bennett (N. Zél.) Jumbo Visma +16, 6. Diego Ulissi (Tal.) UAE Team Emirates +17,... 97. Juraj Sagan +14:52 min,...122. Erik Baška (obaja SR a Bora-Hansgrohe) +22:34

Bodovacia súťaž: 1. Jasper Philipsen (Belg.) UAE-Team Emirates 63 bodov, 2. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 48, 3. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 47,... 7. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe 21

