Rekordný Šporar prepísal históriu: V tabuľkách preskočil aj Bénesa či Hancka

Odišiel ako rekordér! Andraž Šporar (25) opäť o čosi zdvihol finančnú latku slovenskej futbalovej ligy. Štyri roky sa na čele najdrahších prestupov smerom z nej do zahraničia vyhrieval László Bénes (22), ktorého predala Žilina za 5,5 milióna eur do Mönchengladbachu, kde hráva dodnes.

Predstihol ho Slovinec Šporar, ktorý odišiel zo Slovana Bratislava do Sportingu Lisabon aj s bonusmi za vyše 7 miliónov. Portugalský klub si ho poistil na 60 miliónov v prípade ďalšieho prestupu. „Som veľmi rád, že som mohol podpísať zmluvu so Sportingom. Dúfam, že spolu dokážeme veľké veci,“ vyhlásil.

V Slovane odviedol za dva roky penzum práce. S 29 gólmi ho prestrieľal k majstrovskému titulu. V skupinovej fáze Európskej ligy bol s piatimi zásahmi jej druhým najlepším strelcom. Keďže sa Andraž nestihol rozlúčiť s fanúšikmi priamo na Tehelnom poli, poslal im aspoň odkaz: „Počas dvoch rokov sa Slovan vrátil tam, kam patrí. Vedie ligu a hrá európske zápasy. Ďakujem za všetko a pamätajte si: raz belasý, navždy belasý! Rád vás v budúcnosti znovu uvidím,“ napísal a pod text pridal belasé srdiečko.

Šporar odosunul v historickej tabuľke nielen Bénesa, ale aj Dávida Hancka, ktorý išiel zo Žiliny do Fiorentiny za 4 milióny eur a teraz hosťuje v Sparte Praha. Štvrtý Tomáš Hubočan prestupoval zo Žiliny do Petrohradu za 3,8 milióna. Dnes hráva v cyperskej Omonii Nikózia. Päticu uzatvára nebohý Peter Dubovský. Ten putoval zo Slovana do Realu Madrid za okolo 3,2 milióna eur.

5 najdrahších prestupov z našej ligy

Meno hráča/Z klubu/Do klubu/ Suma

1. Andraž Šporar, Slovan, Sporting Lisabon, 7 mil. €

2. László Bénes, Žilina, M´gladbach, 5,5 mil. €

3. Dávid Hancko, Žilina, Fiorentina, 4 mil. €

4. Tomáš Hubočan, Žilina, Petrohrad, 3,8 mil. €

5. Peter Dubovský, Slovan, Real Madrid, 3,2 mil. €