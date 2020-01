V Starej Ľubovni sa po troch dekádach dočkali: Z jamy vyrástol štadión, otvoril ho Hossa

Do tretice všetko dobré! Obyvatelia mesta Stará Ľubovňa tri dekády čakali na to, kedy budú môcť naskočiť na ľadovú plochu. Ich dlhoročný sen sa splnil. Hokejový stánok včera slávnostne otvoril trojnásobný víťaz NHL a rodák zo Starej Ľubovne Marián Hossa (41)!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najvýchodnejší zimný štadión na Slovensku! Je ňou útulná PEM aréna, ktorú postavili v Starej Ľubovni za 1,1 milióna eur. Prvá myšlienka mať stánok sa zrodila ešte v roku 1988. Prvýkrát to celé zlyhalo. Druhý pokus nasledoval pred ôsmimi rokmi. Avšak vtedy zaúradovala vyššia moc a strecha štadióna sa pod ťarchou snehu zosypala ako domček z kariet. V januári tohto roka už nič nebránilo tomu, aby sa sen stal skutočnosťou. Mesto spoločne s investorom a ďalšími kompetentnými stranami pripravilo oficiálne otvorenie haly, pri ktorom nechýbal rodák, bývalý skvelý útočník NHL či reprezentant Marián Hossa.

„Bratranci mi povedali, že tu bol záujem niečo vybudovať. Bolo to však pred rokmi. Keď som sem občas zavítal, vždy som videl pred sebou jamu. Teraz je to naozaj krásny štadión. Som rád, že sa na Slovensku postavil ďalší zimný štadión a navyše v mojom rodisku. Ľudia z mesta prirovnali výstavbu štadióna k môjmu Stanley Cupu, ktorý som premiérovo získal až na tretí pokus. Je to teda taká symbolika,“ vyjadril sa trojnásobný držiteľ Stanley Cupu s Chicagom Marián Hossa. Nad založením klubu v súčasnosti nepremýšľa. „Zatiaľ niečo také neplánujem. Momentálne má prednosť rodina, s ktorou si užívam voľný čas. Skôr asi rozbehnem nejakú spoluprácu s bývalým klubom z Chicaga, ale až čas ukáže, či sa tak stane,“ dodal Hossa. V Starej Ľubovni nateraz funguje mládežnícky klub pod značkou HC Rytieri.

Cena štadióna: 1,1 mil. €

Kapacita: 100 miest na sedenie, 100 miest na státie

Rozmery klziska: 56 x 26 metrov

Počet šatní: 4

Počet bufetov: 1