V závere desaťročia postihol Slovensko celý rad nešťastí: Rok 2019 bol rokom veľkých tragédií

Kruté rany osudu! Ráno vstali z postele a pripravovali sa na bežný deň ako milióny iných ľudí.

Lenže tragické zhody okolností zapríčinili, že svojich blízkych už nikdy neobjali. Smrť si po nich prišla, keď cestovali autobusom, kráčali po ulici, alebo si len varili rannú kávu. Končiaci rok sa u nás zaradil medzi mimoriadne nešťastné a jeho záveru sa pre krutú ruku osudu nedožili desiatky ľudí. Nový Čas prináša zoznam najväčších tragédií, ktoré otriasli Slovenskom.

Tínedžeri vyleteli po náraze z auta

Dátum: 26. 8.

Počet obetí: 4

Nehoda sa stala v obci Zábiedovo v okrese Tvrdošín a zničila životy štyrom rodinám. Tínedžeri išli len niekoľko dní pred začiatkom školského roka na výlet do Trstenej, no domov sa už nevrátili. V aute smrti sedeli dve najlepšie kamarátky Mária († 15) a Laura († 15). Obe mali onedlho nastúpiť do 1. ročníka gymnázia. S dievčatami boli aj Filip († 16) a Miro († 18), ktorý sedel za volantom. Partia kamarátov sa už vracala do Zábiedova, keď len pár metrov pred tabuľou Miro nedokázal zrážke zabrániť a narazil do oprotiidúceho auta zn. Renault. Zo strieborného VW Passat, ktorý šoféroval, vyleteli traja nepripútaní tínedžeri a jedného museli z auta vystrihovať. Tvrdý náraz, žiaľ, nikto z nich neprežil.