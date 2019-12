Pánik si konečne užíva hokej: Vykúzlil priam neuveriteľnú nahrávku na gól

Líder NHL Washington potreboval predĺženie na domáce víťazstvo nad Columbusom 2:1. V čase 63:13 min rozhodol v presilovke T.J. Oshie.

Hostia viedli 1:0 vďaka prvému gólu švédskeho krídelníka Jakoba Lilju v sezóne aj kariére v NHL. Domáci vyrovnali až v 47. min, keď ďalší Švéd Carl Hagelin rovnako skóroval prvýkrát v sezóne. Okrem gólu však stála za to aj prihrávka, ktorú mu adresoval Richard Pánik. Slovenský krídelník si v páde posunul puk pomedzi nohy dozadu a takto nečakane ho prihral voľnému Hagelinovi, ktorý na dvakrát prekonal Joonasa Korpisala. Pánik odohral 11:34 min s bilanciou 1 asistencia, 2 bodyčeky.

Washington vyhral jedenástykrát z ostatných 14 zápasov. "Bola to skvelá prihrávka. Snažil sa ma nájsť takto už niekoľkokrát, ale až dnes to vyšlo," pochválil Hagelin Pánika. "Myslím si, že v druhej polovici zápasu sme sa viac usilovali dostať puk do súperovej bránky a tiež sme viac išli po odrazených pukoch. Vždy je príjemnejšie stráviť viac času v útočnom pásme ako vo svojej defenzívnej zóne," skonštatoval strelec víťazného gólu T.J. Oshie.