Kmotrík ml. rokuje o prestupe Šporara do Celticu: Za dva či tri milióny ho nepustíme!

Na odchode slovinského kanoniera Andraža Šporara (25) zo Slovana Brastislava sa už tvrdo pracuje.

O budúcnosti najžiadanejšieho hráča "belasých" sa bude rokovať už deň pred Vianocami vo Viedni, kam sa vybral na stretnutie so zástupcami Celticu Glasgow generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml.

O Šporara je veľký záujem, Slovan dal jasnú odpoveď: Pod túto sumu ho nepredajú

"Záujemcov o Andraža je viacero. Najagresívnejšie sa zatiaľ prejavuje Celtic Glasgow. Práve dnes máme stretnutie so zástupcami tohto klubu. Uvidíme, ako to dopadne, zatiaľ nie je nič jasné. Aktuálne stále nemáme takú ponuku, ktorú by sme prijali. Záujem je aj z Ruska, Talianska. Cez víkend sa ozvali aj zástupcovia zo Španielska. Určite ho nepredáme lacno a nepustíme ho za dva alebo tri milióny," povedal Ivan Kmotrík mladší v diskusnej relácii pre Šport24.

"Jeho kvalita nezodpovedá len slovenskej lige, ale európskej úrovni. Videli sme to v Európskej lige. Prestupové obdobie sa začne 1. januára a záujemcov o Andraža určite bude ešte viac. Teraz je ešte skoro, nechceme predbiehať. Určite nebudeme akceptovať, ak niekto dôjde s ponukou 2,5 alebo 3 milióny. To by bolo dehonestujúce, jeho trhová cena je omnoho vyššia," doplnil Ivan Kmotrík ml. na webe sport24.pluska.sk.