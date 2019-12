Konečne si užíva zaslúžený oddych: Šporar spoločne so sexi priateľkou relaxuje v Dubaji

Z Benátok do Emirátov! Útočník futbalového Slovana Bratislava Andraž Šporar (25) si po náročnej polsezóne užíva v závere roka zaslúženú dovolenku.

S dvanástimi gólmi najlepší ligový strelec jesene si s priateľkou Miou najskôr pozreli čarovné Benátky, odkiaľ zamierili do teplejšieho Dubaja.

Príjemné teploty okolo 25 stupňov Celzia, kombinácia púštneho a morského vzduchu, bohaté nákupné možnosti či rušný nočný život, to všetko si sympatický slovinský párik vychutnáva do sýtosti. „Každý deň na pláži. Najmä na Nikki je super. Dubaj sa k nám správa dobre,“ poslala známym odkaz Mia, ktorá si ani počas dovolenky neodpustila cvičenia jogy.

Spolu s nimi relaxuje v metropole Emirátov aj krajan Benjamin Verbič. Bol to krídelník Dynama Kyjev, kto nedávno verboval reprezentačného spoluhráča Šporara do Besiktasu. Odvtedy sa dosť zmenilo. Po slovinskom bombardérovi, ktorý nastrieľal za dva roky v Slovane 60 gólov, naťahuje ruky Celtic Glasgow.

Práve dnes by sa mali vo Viedni uskutočniť rozhovory medzi oboma klubmi. Bašta škótskeho futbalu naznačila, že by za Šporara bola ochotná zaplatiť 5,5 milióna eur. „Táto suma nie je pre nás akceptovateľná. Jeho cena je oveľa vyššia. Neviem si predstaviť, že by som ho predal za menej ako 7 - 8 mil. eur,“ vyslal do Glasgowa jasnú správu generálny riaditeľ ŠK Ivan Kmotrík ml.