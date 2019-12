Matka dojčila 5-mesačného syna, všimla si podozrivú vec: Odvtedy sa jej otočil život naruby

Pri dojčení malého synčeka sa jej zmenil život! Mladá mamička si spozorovala na tele niečo podozrivé.

Amy Palmer z britského mesta Paignton sa tešila z narodenia synčeka Lennyho. Jedného dňa pri dojčení vtedy päťmesačného bábätka si na prsníku spozorovala podozrivú hrčku.

Mladá žena sa preto vybrala k lekárovi. Po prehliadke jej povedal, že zrejme pôjde o upchatý mliečny kanál. No po dvoch týždňoch tam hrčka stále bola a to už bolo čudné. Lekári vykonali Amy testy a zistili, že ide o rakovinu. „Bol to šok. Absolútny šok. Nad takým niečím nerozmýšľate, pokým sa to nestane. Tvrdo to zasiahlo aj môjho manžela,“ cituje Daily Mirror zronenú Amy.

Po odhalení desivej diagnózy musela matka dvoch detí nastúpiť na intenzívnu liečbu. Amy absolvovala operáciu, kedy jej z tela odstránili nádor. Potom ju čakalo šesť kôl chemoterapie a 18 kôl rádioterapie. Mladá žena sa však nevzdáva. Dokonca si spolu s kamarátkou Roxanne zostavili zoznam vecí, ktoré chce absolvovať. Medzi jej prianiami je napríklad zoskok z lietadla či zabehnúť polmaratón.