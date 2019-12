Fitneska jedla zdravo a cvičila, potom sa jej spravil na členku hrboľ: Z krutej diagnózy sú všetci v šoku

Fitneska Nikki Jenkins (39) z britského Merseyside si našla na členku hrboľ a v januári navštívila lekára.

Vypočula si, že pravdepodobne ide o cystu, ktorá zmizne sama. To sa však nestalo a žena vyhľadala zdravotníkov opäť v máji, tentokrát podstúpila röntgen a biopsiu. Zistili jej pleomorfický rabdomyosarkóm, typ sarkómu, ktorý sa môže spraviť na mäkkých tkanivách hocikde na tele. Nikki nádor operačne odstránili a počas ďalšieho zákroku, ktorý trval 9 hodín, jej odobrali kožu zo stehna, aby zakryli dieru na jej členku.

Po absolvovaní ožarovaní si v septembri vypočula, že rakovina zmizla. Lenže o pár týždňov prišla počas kontroly smutná správa, nielenže sa choroba vrátila, rozšírila sa aj na jej pľúca. ,,Nemala som žiadne dýchacie problémy, vo fitku som behala a cvičila ako bežne. Keď mi to povedali, bola som naozaj šokovaná. Čakala by som, že niekto s rakovinou pľúc bude stále kašlať, ale to sa mne nedialo,“ povedala Nikki pre Liverpool Echo.

Doktori povedali, že bez liečby by jej ostával maximálne rok života. Začala podstupovať chemoterapiu a prišla o vlasy. Možnosti jej liečby sú však limitované a zúfalo dúfa, že nájde spôsob, ako svoj život predĺžiť. Pomoc chce hľadať aj v nejakom súkromnom zdravotníckom zariadení, čo je ale finančne náročné. Preto jej rodina zriadila zbierku.

Nikki bola dlhé roky bikini fitneska, ktorá vždy žila zdravo. ,,Nikki zasvätila celý život zdravému životnému štýlu a fitnesu. Vďaka svojej kariére precestovala celý svet a súťažila. Vždy bola v posilňovni a mala úžasné vypracované telo, čiže to, že sa jej toto deje, je obrovský šok,“ povedala pre Liverpool Echo jej neter Keely Ray (24).