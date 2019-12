Exminister Počiatek pristihnutý pri družnom rozhovore: Po škandalóznej nahrávke späť na Slovensku!

Opäť v Bratislave. Bývalý minister financií a dopravy Ján Počiatek (49) sa v poslednom čase skloňuje najmä v súvislosti s nahrávkou z kancelárie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (55).

V súvislosti s tým vyšlo najavo, že Počiatek po odchode z politiky rozbehol biznis vo francúzskom Cannes. Práve tam si mal zaobstarať aj rozľahlú vilu, z ktorej podniká. Krátko pred Vianocami si však exminister užíval v známom nákupnom centre v Bratislave.

Napriek tomu, že Počiatek rozbehol v krajine galského kohúta nový biznis, tak stále vlastní v Bratislave niekoľko nehnuteľností. Neďaleko jednej z nich ho čitateľ odfotil v utorok dopoludnia v družnom rozhovore. Na otázky, či na Slovensku Počiatek plánuje zostať dlhšie bývalý politik nereagoval. Počiatek sa v súčasnosti nevyjadruje k svo- jim podnikateľským zámerom.

Podľa Trendu podniká práve vo Francúzsku, kde obchoduje s nehnuteľnosťami. V októbri 2018 si tam založil firmu Paladin a jej predmetom je skupovanie a prenájom nehnuteľností. „Podľa dostupných verejných údajov z francúzskych registrov má Paladin sídlo na rovnakej adrese v Cannes ako vila, v ktorej Ján Počiatek spolu s rodinou býva,“ dodáva Trend. Lokalita sa nachádza vo vychytenej časti mestečka a domy tam bežný smrteľník nájde v hodnote niekoľkých miliónov eur.

Debata s Trnkom

Verejne sa veľmi nevyjadruje najmä po zverejnení nahrávky zo svojho rozhovoru v kancelárii s Trnkom. V ňom sa s generálnym prokurátorom rozpráva o tom, ako mu môže pomôcť v miliónovej kauze Tipos. „Spravím ti taký background, aby si to mal dobré,“ odpovedal mu Trnka a Počiatek spokojne dodal: „Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, ale čo povieš.“ Neskôr Počiatek vysvetľoval, že od prokurátora len chcel, aby to verejnosti zrozumiteľne vysvetlil. Exminister zároveň opisoval praktiky vtedajšieho koaličného partnera z SNS Jána Slotu. Ten podľa neho vymyslel fantastický emisný kšeft.

„Ešte aj Fica oholil, do pi..i, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný kráľ,“ povedal Počiatek a Trnka sa smial. „Ten Slota neuveriteľne zarobil. Vymyslel si nový kšeft, ktorý nikto nepoznal, a to je predaj emisných kvót. On ti niekde vyňúral, že existujú také medzinárodné kvóty, ko…ké, ja som tiež netušil, že existujú. Ten ko…t to niekde vysmrdel, vyňúral. Predal to americko-japonskému vyj…mu konzorciu, dva celé dva miliardy,“ obdivoval Slotu Počiatek.