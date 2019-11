Tajné video Počiatka s Trnkom: Slota oholil ešte aj Fica, úplný kráľ!

Ani Pandorina skrinka toho nevyplaví toľko, čo Kočnerov trezor.

Najnovšie video z Kočnerovej produkcie zverejnenej Denníkom N zachytáva smeráckeho exministra financií Jána Počiatka na priateľskom posedeníu vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Počiatek s najvyšším mužom prokuratúry žoviálne rozoberajú, ako zahrať kauzu Lemikon tak, aby vláda vyzerala pred voličmi dobre. Reč došla aj na kauzu nevýhodného predaja emisných kvót. Podľa Počiatka tam bývalý šéf SNS Ján Slota zarobil 2,2 miliardy a podviedol aj expremiéra Fica, lebo mu nedal polovicu.

Tajomstvá Mariána Kočnera presakujú na povrch aj cez medzery mreží na jeho cele, kde dnes sedí už 520 dní. Vyštudovaný žurnalista Kočner sa, zdá sa, neprestal remeslu venovať ani dekády po ukončení vysokej školy. Miesto ručnej kamery však začal použivať skrytú. Jednu nainštaloval priamo v kancelárii bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorý o nej vedel.

Niekedy okolo januára 2009 sa Kočnerovi podaril husársky kúsok. JRozoberajú kauzu Lemikon, kde slovenská štátna kasa prišla približne o 13 miliónov eur. Počiatek chcel od Trnku pomocnú ruku, na nahrávke sa dohadovali, ako celú kauzu uhrať tak, aby sa páčili voličom.

Trnka, pomôžeš?

Najvyšší súd v roku 2008 rozhodol, že Slovensko, respektívne štátna lotériová spoločnosť Tipos musí zaplatiť cyperskej schránkovej spoločnosti Lemikon za sporné ochranné známky. Minister financií vtedy ešte mohol podať mimoriadny opravný prostriedok, no neurobil to. Miesto toho sa s Lemikonom dohodol na splátkach a po rozsudku im poslal sumu 13 miliónov eur, o ktoré sa dnes Tipos sporí na súde.

Hoci už peniaze odišli, vtedajšia vláda v zložení Smer, HZDS a SNS narýchlo zmenila Občiansky súdny poriadok tak, aby mohol podať mimoriadne dovolanie aspoň prokurátor Trnka. Počiatek prišiel za Trnkom dohodnúť, ako to uhrať pred verejnosťou tak, aby to vyzeralo, že nemal inú možnosť, než zaplatiť. „Potrebujeme, aby si to, ako to povedať tak, aby sme my nevyzerali ako ko*oti,“ hovorí Trnkovi na úvod zverejneného videa Počiatek.

„Spravím ti taký background, aby si to mal dobré,” hovorí Trnka vtedajšiemu ministrovi financií a dodáva: „Ja poviem, že jediná možnosť bola prijatie novely, aby bolo jasné, že nebolo nič možné urobiť, len to zaplatiť.” Dvojica si kvituje, Počiatek brzdí Trnkovo nadšenie a prosí ho, aby nešiel s obhajobou príliš do hĺbky, „aby sa zas nevypytovali ko…iny potom”. Trnka následne na tlačovke naozaj tvrdil, že nebola iná možnosť len peniaze zaplatiť...

Oholený Fico

Počiatek na Trnkovom gauči nehovoril len o kauze Lemikon. Vtedajší správca štátnej kasy spomenul aj najväčšiu kauzu SNS - Interblue. „Ten Slota neuveriteľne zarobil. Vymyslel si nový kšeft, ktorý nikto nepoznal, a to je predaj emisných kvót,” hovorí Trnkovi Počiatek. „Dve miliardy má. Ešte aj Fica oholil, do pi*i, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný král,” dodal Počiatek, podľa ktorého hrá Slota iba na seba.

Videom, ktoré bolo súčasťou vyšetrovacieho spisu Kuciakovej († 27) vraždy, sa v súčasnosti zaoberá polícia. „Robert Fico nemusí v tejto veci nič ďalej vysvetlovať, za neho hovoria jasne činy a skutky, ktoré vykonal. Po tom, čo SNS zaviedla svojich koaličných partnerov, následne rázne konal a odvolal 2 ministrov," uviedol hovorca Smeru Ján Mažgút s tým, že Fico nakoniec SNS odňal celý rezort.

O čom sa bavil Počiatek s Trnkom

Ako sa vyvíjala kauza lemikon

január 2000

Športka podala žalobu na Tipos za bezdôvodné obohatenie a využitie know-how pri hazardných hrách. Tipos naďalej používal jej ochranné známky.

august 2008

Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Krajského súdu. Ten priznal Športke sumu viac než miliardu korún, teda takmer 33 miliónov eur.

október 2008

Pohľadávku od Športky odkúpila cyperská spoločnosť Lemikon Limited, za ktorou mal byť český podnikateľ Radovan Vítek napojený na skupinu J&T.

november 2008

Tipos a Lemikon podpísali dohodu o urovnaní a prevode know-how. Tipos poslal prvú splátku 13 miliónov eur na účet Lemikonu na Cypre. Parlament narýchlo schválil novelu, na základe ktorej bolo možné mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora.

január 2009

Stretnutie Počiatka s Trnkom v jeho v kancelárii, kde si dohodovali postup v kauze Lemikon a generálny prokurátor si exministra tajne nahral skrytou kamerou. Trnka sa neskôr na tlačovke zastal Počiatka a priznal, že podal mimoriadne dovolanie.