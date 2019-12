Dobojované! Aktuálny 8. ročník Česko Slovensko má talent sa v sobotu večer dočkal veľkolepého finále.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Z pôvodne 9 finalistov vystúpilo kvôli zraneniu dvojice Katya a Nikita len 8. Najviac zaujala a 50-tisíc eur si z talentovej šou odnáša Margaréta Ondrejková. Mimoriadne talentovanú speváčku dostal do finále zlatý buzzer od Jara Slávika. Margaréta si počas večera zaspievala krásnu pieseň Never enough z muzikálu Najväčší showman.