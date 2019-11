Nevedia sa zmieriť s jej smrťou: Bývalá triedna prezradila tajomstvo, ktoré chystali pre zavraždenú Violu († 34)

Celým Slovenskom otriasla smrť krásnej a talentovanej učiteľky Violy Macákovej († 34).

Na fotografku a učiteľku si s láskou spomínajú aj na Strednej priemyselnej škole v Snine, kde v roku 2004 zmaturovala na čisté jednotky. Plánovali ju zaradiť do galérie úspešných žiakov, ktorí by mali byť vzorom pre študentov. Žiaľ, túto peknú myšlienku už nestihli zrealizovať. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Všestrannú umelkyňu Violu škola v Snine pred časom oslovila, či ju môžu zaradiť do jedinečnej galérie. „Súhlasila, ale vtedy nemala čas a potom sa to už, žiaľ, nestihlo. Z približne 150 žiakov, ktorých som viedla počas svojej učiteľskej praxe, som vytypovala piatich. Patrila medzi tých, ktorí si dokázali nájsť v živote uplatnenie,” prezradila Novému Času smutným hlasom triedna učiteľka nebohej Anna Petriščáková (61).

Podľa nej sa Viola dokázala obracať už od začiatku štúdia na strednej škole. Mala individuálny plán, aby sa mohla venovať modelingu. „V decembri, pred sviatkami, si obyčajne zobrala materiály a išla za vyučujúcimi, aby jej dovysvetlili, čo nebolo celkom jasné. Potom priebežne chodievala na skúšky. Niekedy ich mala aj tri denne. Zvládala to bravúrne, pomáhalo jej, že mala výbornú pamäť,” prezradila pedagogička s tým, že jej obľúbená žiačka bola sebavedomá a v ničom nevidela problém.

Študovala technické a informatické služby v strojárstve a zmaturovala na čisté jednotky,” pripomenula triedna, ktorá s Violou bola v kontakte aj po ukončení štúdia. Našli si na seba čas približne raz do roka. Brutálnej smrti ambicióznej mladej ženy dlho nechcela uveriť.

„Musela som ísť na pohreb aj preto, aby som sa presvedčila, že je to pravda. K okolnostiam sa vyjadrovať nebudem, ani nemôžem, lebo o tom nič neviem. Bola to životaschopná, kreatívna osoba. Nerozumiem, ako sa jej to mohlo stať. Nikdy sa s tým nezmierim,” uzavrela učiteľka.