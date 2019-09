Vražda nemeckého politika Lübckeho: Ďalšie desivé podozrenie

Krajne pravicový extrémista, podozrivý z júnovej vraždy nemeckého komunálneho politika Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Waltera Lübckeho, je najnovšie podozrivý aj z pokusu o zabitie irackého žiadateľa o azyl. Informovala o tom vo štvrtok nemecká prokuratúra, píše agentúra AP.

Hovorca prokuratúry Markus Schmitt vo vyhlásení uviedol, že Stephan Ernst čelí obvineniamPodľa informácií prokuratúry Ernst Iračana zozadu bodol do hornej časti chrbta. Zranený muž skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Motívom činu boli extrémne pravicové názory, ako uviedol Schmitt. Ďalšie podrobnosti však neuviedol. Stefan Ernst bol už viackrát trestaný a podľa údajov z "bezpečnostných kruhov" bol prinajmenšom v minulosti napojený na pravicovo-extrémistickú scénu.

Lübckeho našli 2. júna na terase jeho domu vo Wolfhagene v spolkovej krajine Hesensko so strelným zranením hlavy. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice. Vyšetrovatelia predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom, keďže Lübcke sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo dostával vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.