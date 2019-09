Organizačný chaos! Maďarskí fanúšikovia obsadili časť slovenského sektoru

Hanba! Organizačný chaos! Maďarskí usporiadatelia kvalifikačného zápasu o postup na EURO 2020 pripravili slovenským fanúšikom, ale aj hráčom v budapeštianskej Groupama Arene nepríjemný zážitok.

Do sektoru hostí si totiž kúpili vstupenky aj slovenskí občania maďarskej národnosti.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Tých od Slovákov s národnými vlajkami či šálmi bezpečnostné zložky oddelili policajným kordónom cez celý sektor. Toto rozhodnutie urobili organizátori aj preto, že štadión Ferencvárosu bol beznádejne vypredaný.

„Predpokladali sme, že by mohol vzniknúť tento problém, preto sme požiadali o prítomnosť polície v sektore,” vysvetlil pre portál Šport.sk generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment.

Priaznivci z juhu Slovenska boli tiež, podobne ako domáci maďarskí fanúšikovia, oblečení najmä v čiernom a povzbudzovali domáci výber. Nemohli mať ale pri sebe v sektore hostí maďarské vlajky či ďalšie predmety s národnou tématikou, keďže to normy UEFA prísne zakazujú. To ale v sektore hostí neplatilo, čo dokazuje aj moment, keď jeden z fanúšikov Maďarska prekryl slovenskú vlajku maďarskou. Slovenský priaznivec sa nedal a hneď dal najavo, že v našom sektore sa fandí Slovensku. No a konflikt bol na svete. Našťastie, slovenskí futbalisti dokázali v búrlivej atmosfére potvrdiť kvalitu na trávniku, keď zvíťazili nad domácou reprezentáciou 2:1.

Nielen nepíjemnosti v sektore hostí narušili slovenským fanúšikom pondelňajší zápas, ale aj nechutné správanie sa maďarských fanúšikov, ktorí pred zápasom počas slovenskej štátnej hymny pískali.