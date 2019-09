Slovenskí futbalisti povstali z popola: Dôležité víťazstvo nad Maďarskom!

Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v maďarskej Budapešti nad domácim národným tímom 2:1 v pondelňajšom dueli kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

V tabuľke E-skupiny majú deväť bodov, pričom sa dotiahli práve na Maďarov. So susedmi spoza južnej hranice však majú lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov, keďže nad nimi triumfovali aj pri marcovom vstupe do kvalifikácie ME 2020 v Trnave (2:0). Na líderskú pozíciu poskočili po remíze v Azerbajdžane (1:1) desaťbodoví Chorváti.

Mužstvo trénera Pavla Hapala sa ujalo vedenia v 40. min, Róbert Mak upratal do siete zrazený center Mareka Hamšíka z pravej strany. Krátko po zmene strán však bolo vyrovnané - Dominik Szoboszlai zakrútil priamy kop do pravého "vinkľa" bránky Martina Dúbravku. Tri body pre hostí zariadil v 56. min Róbert Boženík, keď profitoval z prihrávky Stanislava Lobotku.

Reprezentačný tím spod Tatier sa najbližšie predstaví v októbrovom asociačnom termíne, keď odohrá ďalšie kvalifikačné stretnutie - doma proti Walesu, a predstaví sa aj v medzištátnom prípravnom dueli s Paraguajom. Kvalifikačný cyklus ukončí novembrovým dvojzápasom - v Chorvátsku a doma s Azerbajdžanom.

Z desiatich kvalifikačných skupín postúpia na ME 2020 dve najlepšie mužstvá. Zostávajúce kvarteto účastníkov kontinentálneho šampionátu vzíde zo štyroch turnajov play-off jednotlivých divízii LN 2018/2019, ktoré sa uskutočnia v marci 2020.

Kvalifikácia ME 2020 vo futbale - pondelok (Budapešť):

E-skupina:

Maďarsko - Slovensko 1:2 (0:1)

Góly: 50. Szoboszlai - 40. Mak, 56. Boženík, ŽK: 6. Szoboszlai, 19. Dzsudzsák, 53. Szalai, 54. Baráth, 59. Á. Nagy, 69. Pátkai - 12. Šatka, 41. Vavro, rozhodovali: Mateu Lahoz - Devís, Del Palomar (všetci Šp.), divákov

Zostavy:

Maďarsko: Gulácsi - Lovrencsics (30. Bese), Baráth, Orban, Kádár - Kleinheisler (85. Holender), Á. Nagy (65. Pátkai) - Dzsudzsák, Szoboszlai, Sallai - Szalai

Slovensko: Dúbravka - Šatka, Vavro, Škriniar, Hancko - Lobotka - Rusnák, Kucka (85. Greguš), Hamšík, Mak (86. Haraslín) - Boženík (77. Ďuriš)

V 4. min domáci Sallai po narážačke vnikol do slovenského pokutového územia, ale Vavro včas zažehnal nebezpečenstvo. Vzápätí sa po priťuknutí od Dzsudzsáka dostal do zakončenia Kleinheisler, no našťastie pre hostí loptu iba dočahoval špičkou kopačky a Dúbravka si s týmto pokusom poradil. V 8. min prvýkrát pohrozili aj Slováci, gól Boženíka však pre ofsajd neplatil.

Na konci úvodnej štvrťhodiny strieľal zvnútra šestnástky Szoboszlai, no Dúbravka sa nenechal zaskočiť a vyznamenal sa aj v 24. min pri delovke Szalaia. Slováci sa v záverečných minútach prvého polčasu častejšie dostávali pred domáceho gólmana. Kucka ešte vo dvoch prípadoch netrafil bránku, ale v 40. min zacentroval z pravého krídla Hamšík a Mak zblízka prekonal Gulácsiho - 0:1. V nadstavenom čase ešte slovenský kapitán Hamšík z priameho kopu poslal loptu ponad brvno.

Druhý polčas sa začal náporom Maďarov. V 50. min sa Vavro pred "veľkým vápnom" dopustil faulu a Szoboszlai z priameho kopu poslal loptu do pravého horného rohu Dúbravkovej bránky - 1:1. Slováci sa z inkasovaného gólu rýchlo otriasli. V 56. min si Lobotka narazil loptu s Kuckom, prihrávkou našiel Boženíka na hranici pokutového územia a útočník MŠK Žilina trafil presne k ľavej žrdi - 1:2.

Po hodine hry mohlo byť vyrovnané. Slovenskí stopéri nechali veľa voľného miesta Szalaiovi, ten však na Dúbravku vyslal iba veľmi slabú strelu. Na opačnom póle ihriska v 64. min "zakiksovala" maďarská obrana a Mak z niekoľkých metrov ľavačkou prestrelil poloprázdnu bránku. V týchto chvíľach sa hra prelievala z jednej strany na druhú, v 66. min Dúbravka "robinzonádou" vytlačil Dzsudzsákovu bombu nad hornú žrď. V koncovke duelu Slováci umnou hrou držali loptu na kopačkách, domácich nepúšťali do príležitostí na skórovanie a po piatkovej prehre s Chorvátskom (0:4) si pripísali na konto mimoriadne dôležité tri body.