Spevák Habera ukázal dcéru Ellu: Posmešky pre výzor

Jej výzor ľudí mätie! Dcéra Paľa Haberu (57) Ella oslávila sladkých sedemnásť. Rodičia jej tak verejne na sociálnych sieťach pogratulovali netušiac, aký ošiaľ to spôsobí.

Fanúšikovia speváka a modelky Daniely Peštovej (48) si totiž na ich dcére pre jej výzor poriadne zgustli. Mladú dámu si totiž mnohí pomýlili s chlapcom, keďže kedysi dievča s krásnymi dlhými vlasmi momentálne volí imidž, ktorý nie je práve typický pre sedemnásťročnú dievčinu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Habera a Peštová poblahoželali svojej dcére Elle k sedemnástinám a zverejnili aj spoločnú fotografiu s oslávenkyňou. Tínedžerka, ktorá mala kedysi dlhú blond hrivu, je teraz nakrátko ostrihaná a tmavá ofina jej padá do očí. Chlapčenský imidž navyše dotvára čierne tričko. Pod snímkou sa okamžite začali kopiť početné gratulácie, mnohí však pri pohľade na krátkovlasú slečnu bez mejkapu ostali v rozpakoch: „Sorry, ale to je chlapec, alebo dievča?“ pýta sa jedna z komentujúcich.

Nie všetci to však skúmali, ale boli presvedčení, že oslavuje syn, nie dcéra. „Celý tatinko, všetko naj!“ pochválila podobu so spevákom Sonja. Ella zožala aj dobre mienené komplimenty, ktoré ju však ako dievča určite nepotešia: „Krásny mladý hoch - elegán,“ zložila jej poklonu Michaela. „Such a gorgeous boy! (Aký nádherný chlapec!)“ znela jedna z gratulácií zo zahraničia. Ella pritom nemala vždy imidž „drsniačky“. Pred rokmi to totiž bola nežná blondínka, ktorá akoby svojej mame z oka vypadla.