Spevák Igor Kmeťo si servítku pred ústa nedával: Drsná kritika Rytmusovej svadby!

Pri spomienke na svadbu má husiu kožu! Spevák Igor Kmeťo (61) bol jedným z prominentných hostí na šoubiznisovej udalosti roka, keď si povedali áno raper Patrik Rytmus Vrbovský (42) a moderátorka Jasmina Alagič (30).

Známy hudobník Novému Času prezradil, prečo mal chuť z honosnej udalosti na luxusnom zámku v Pezinku zdrhnúť. Ťažké srdce má za to na šéfku módnej televízie Gabiku Drobovú (45), ktorá však má pre nespokojného hosťa tiež svoj odkaz od srdca.

Na svadbu Patrika Rytmusa Vrbovského a Jasminy Alagič, ktorá je v radostnom očakávaní, prišla 18. mája približne stovka hostí. Na luxusný pezinský zámok prišiel aj spevák Igor Kmeťo, ktorý však namiesto očakávanej zábavy musel prehltnúť niekoľko horkých slín a zatínal zuby.

„To bola skôr svadba na imidž, od dobrej zábavy to malo ďaleko. Všetko to riadila Gabika Drobová, lebo na to mala licenciu. Čím viac je to naaranžované a nascenárované, tým horšie. Pripadal som si tam ako komparzista,“ povedal Novému Času líder Kmeťobandu, ktorý má jasnú predstavu o tom, ako to má vyzerať.

„Má to byť zábava, radosť, aby boli ľudia veselí, šťastní, usmiati. Že sa najem a vypijem si, dám si sladké, zatancujem si a zapálim, kedy chcem a nikto mi nebude rozkazovať,“ vyjadril sa Kmeťo, ktorý si na mieste zahryzol do jazyka len kvôli Rytmusovi. „Je mi ako nevlastný syn, nebyť jeho, tak ma tam nikto neudrží. Keby to bol niekto cudzí, ukážem sa tam a zmiznem. Aj jemu som na druhý deň povedal, že už som bol aj na lepšej svadbe, lebo ma tam príliš dirigovali - a to ja nemám rád,“ dodal spevák.

Koľko ľudí, toľko chutí

Spomínaná Drobová, ktorá celú svadbu zastrešovala, trvá na tom, že svadobčania sa dobre zabávali. „Už pred desiatou boli všetci na parkete. Mrzí ma, ak sa Igor nezabavil, ale koľko ľudí, toľko chutí. Najdôležitejšie ale je, že nevesta a ženích sa cítili fantasticky. Čo sa týka obradu, sú tam, samozrejme, nejaké regule. Keď sobášiaca viceprimátorka povie, že sa majú svadobčania postaviť, s tým nič neurobím ani ja, ani nikto iný. Je to proste takto v rámci civilných obradov nastavené,“ reagovala na slová nespokojného hosťa Gabika, pričom zdôraznila, že módna televízia, ktorej šéfuje, so samotnou svadbou nemala nič spoločné a išlo o súkromnú oslavu.