Martina vysolila 5 500 eur na rodinnú dovolenku v Ománe: Horšie si to nedokázali ani predstaviť!

Keď sa manželia Martin a Martina (40) z Liptovského Mikuláša rozhodli, že spolu s deťmi sa toto leto obdarujú výnimočnou dovolenkou, netušili, že bude nad ich očakávanie.

Nie však preto, že by bola taká krásna, romantická a nezabudnuteľná. Ale preto, že o takých podmienkach, za akých je možné dovolenkovať pri oceáne, ešte nikdy nepočuli. To však nie je všetko. Exotika v Ománe, za ktorú zaplatili neuveriteľných 5 500 €, sa zmenila na pobyt v polouzavretom hoteli a len pri bazéne.

Sklamanie na plnej čiare. „Pôvodne sme šetrili na auto, ale sme si povedali, že uprednostníme zážitok pred hmotnou vecou. Preto sme si vybrali takúto výnimočne drahú dovolenku,“ hovorí Martina Domiterová (40). Z priemerných platov s manželom Martinom popri dvoch deťoch šetrili niekoľko rokov.

Čakali, kým deti dorastú a všetci spolu spoznajú krajinu z arabského sveta a užijú si nádherné pláže. Nenaštudovali si však, že kým v našich končinách vládne leto, na Arabskom polostrove je obdobie monzúnov. Po stredajšom príchode do 5-hviezdičkového hotela Salalah Rotana Resort v Ománe preto zažívali jedno sklamanie za druhým.

„V poloprázdnom hoteli sme sa šokovaní pýtali recepčného, kde sú ľudia, a povedal nám, že už je mimo sezóny, že sezóna u nich skončila v marci. Nová začne až v októbri a hotel je takmer uzavretý,“ hovorí slovenská turistka. Najväčším sklmaním bolo, keď prišli na pláž. „Slnko nikde, oceán rozbúrený, na pláži zákaz kúpania, žiadne lehátka. Všade strašný zápach rýb, špinavá ľudoprázdna pláž a vietor,“ krúti hlavou Martina.

Nereklamovateľné počasie

Manželia sa spojili s cestovkou Friends Travel, cez ktorú zájazd kupovali, no odpoveď od jej zamestnanca im vyrazila dych. „Počasie nám nikdy nezreklamujú. Máme klientov, ktorí chodievajú do rôznych oblastí aj mimo sezóny a nemôžeme riešiť, pokiaľ si niekto vybral zájazd do danej oblasti v sezóne alebo mimo nej,“ napísal im slovenský sprostredkovateľ Friends Travel M. Kobelár, ktorý zastupuje nemeckú cestovnú kanceláriu FTI.

Dvojica navrhla cestovke zmenu rezortu v blízkosti hlavného mesta Maskat, zatiaľ však do konca týždňa zostávajú v pôvodonom hoteli. „Neoslovujte sprostredkovateľa dovoleniek, ktorý sa prezentuje na sociálnych sieťach, zostaňte verní našim cestovným kanceláriám. Zamestnancom, ktorí pomáhajú s výberom a nezamlčujú informácie o sezónnosti oblasti,“ odporúča rozčarovaná dovolenkárka.