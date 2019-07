Kde je more najčistejšie? Jedna z obľúbených destinácií Slovákov v rebríčku prepadla

Európsky štatistický úrad zverejnil rebríček čistoty pobrežných morí.

Slovákmi obľúbené Chorvátsko sa umiestnilo v prvej päťke, zato lacné Bulharsko takmer na samom konci môže turistov prekvapiť a určite sklamať. Pozrite sa, ako obstáli európske krajiny celkovo. Morská voda je veľmi zdravá, ale mohla by nám aj ublížiť?

Na prvom mieste rebríčka sa umiestnilo Slovinsko. To má síce sotva 47 km pobrežia, ale z miest určených na kúpanie označila Európska agentúra pre životné prostredie úplne všetky ako vhodné s vynikajúcou kvalitou vody. Najhoršie dopadlo Švédsko, ale to pre väčšinu z nás nie je krajina, kam sa túžime ísť kúpať. Skôr je sklamaním Bulharsko. Otvoriť galériu Potápanie Zdroj: iStock Táto destinácia láka na dovolenku nízkymi cenami, ale v rebríčku sa umiestnila na predposlednom mieste. „Vplyv znečisteného mora na zdravie a pokožku závisí od dôvodu znečistenia,“ vysvetľuje Michaela Dubčeková kožná lekárka. Na kvalitu vody má vplyv veľa faktorov, napríklad odpadové hospodárstvo. Voda tak môže byť znečistená najmä fekálnymi baktériami, ktoré sa môžu dostať do mora kanalizáciou.

Čistota morí stúpa

Rebríček je síce zostavený z hodnôt z roku 2017, ale Európska agentúra pre životné prostredie uvádza, že čistota morí sa mierne zlepšuje. Podiel lokalít, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy a dosiahli hodnotenie „výborná“, mierne narástol z 85,0 % v roku 2017 na 85,1 % minulý rok.

Percento pobrežných štátov na kúpanie s vynikajúcou kvalitou vody

Slovinsko - 100 %

Malta - 98,85 %

Cyprus - 97,35 %

Grécko - 95,99 %

Chorvátsko - 95,79 %

Belgicko - 95,24 %

Lotyšsko - 93,94 %

Portugalsko - 90,63 %

Španielsko - 90,46 %

Taliansko - 89,86 %

Litva - 87,5 %

Dánsko - 85,9 %

Nemecko - 82,79 %

Holandsko - 80,65 %

Francúzsko - 79,95 %

Írsko - 70,68 %

Fínsko - 68,83 %

Veľká Británia - 61,17 %

Estónsko - 51,85 %

Rumunsko - 51,02 %

Poľsko - 48,45 %

Bulharsko - 45,05 %

Švédsko - 41,8 %

Morská voda pôsobí protizápalovo

Michaela Dubčeková, kožná lekárka Otvoriť galériu Michaela Dubčeková Zdroj: iStock

- Celý prímorský pobyt je klimatoterapia. Klíma v prímorskej oblasti je úplne iná ako vo vnútrozemí. Je to prostredie bezprašné a bezroztočové a imunostimulačné. Všetky chronické kožné ochorenia majú tendenciu sa zlepšovať vzhľadom na klimatické podmienky. Morská voda obsahuje veľa minerálov, ktoré pôsobia protizápalovo. Na krištáľoch na pokožke sa slnko viacej láme a vniká hlbšie a má takzvaný antiproliferačný efekt. Čo znamená, že ak je koža zapálená napríklad pri psoriáze, ožiarením sa spomalí zrýchlené delenie buniek a koža sa lepšie hojí. Najlepší efekt je pri Mŕtvom mori.

V mori infekciu nedostanete

Peter Krajkovič, sanatórium Helios Otvoriť galériu Peter Krajkovič Zdroj: iStock

- Všeobecne platí, že v morskej vode nemožno dostať kvasinkovú či inú infekciu pošvy. Iba ak by boli nejaké ranky na vstupe do pošvy, napríklad po aktívnejšom pohlavnom styku môže žena pociťovať jemné štípanie. To však platí aj pre poranenia iných častí tela. Žiaden problém nie je ani u tehotných žien a ich kúpaní v morskej vode. U nich jediné, čo neodporúčam, je slnenie pre riziko vzniku hnedých škvŕn, ktorých sa už potom žena nezbaví.