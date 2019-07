David sa šmykol na dovolenke vo vodnom parku: Spravil jednu chybu, bude pykať navždy

Odišiel na dovolenku zdravý, zrazu sa všetko zvrtlo! Stačila jediná návšteva vodného parku.

Brit David Briffaut (23) odišiel na dovolenku do španielskeho Benidormu spolu s priateľkou Penny Bristow. Všetko prebiehalo bezproblémovo. Až do okamihu, kedy išli do vodného parku. David sa rozhodol šmyknúť sa po vodnej kĺzačke. Ku koncu kĺzačky si zrazu buchol hlavu a upadol do bezvedomia.

K mužovi okamžite prišli na pomoc záchranári, previezli ho do nemocnice, kde skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri vyšetrení v nemocnici vyšlo najavo, že. Lekári mali pre Davida zdrvujúcu správu –. „Žijeme nočnú moru každého rodiča. Náš syn odišiel na dovolenku s priateľkou a zrazu nám bolo povedané, že už nikdy nebude chodiť. Všetko, čo môžeme, je modliť sa za uzdravenie. David dostáva v nemocnici úžasnú starostlivosť, ale chceme, aby sa čo najskôr dostal do Anglicka,“ cituje Daily Mail zronených rodičov, ktorí založili online zbierku, v ktorej sa snaží vyzbierať peniaze na návrat Davida domov do Británie.

Vyšetrovanie nešťastnej udalosti stále prebieha. Hovorca vodného parku však povedal, že podľa záznamu David nedodržal bezpečnostné inštrukcie. Zároveň dodal, že každá atrakcia sa každé ráno kontroluje.