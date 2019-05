Teplé počasie praje grilovačke: 8 tipov, ako ju zvládnuť dokonale

Po nekonečne dlhých upršaných a studených dňoch tento víkend vykukne slniečko a oteplí sa miestami až na 25°C. Rýchlo vytiahnite grily a využite pekné počasie. Pripravte a užite si spontánnu grilovačku s rodinou a priateľmi v parku či v záhrade. Tu je pár dobrých tipov, ako narýchlo zvladnuť všetko priam dokonale!

Balkón či terasa

Pokiaľ ide o grilovanie na balkóne alebo na terase, je potrebné dávať pozor na horľavé materiály, ktoré sa bežne v našej domácnosti vyskytujú, ako napríklad deky, uteráky, záclony, obrusy atď. Je dôležité, v prípade, ak sa takéto materiály nachádzajú v blízkosti grilu, ich presunúť na iné miesto.

Pozor: Pravidlá sú rôzne

Grilovanie na balkóne neupravuje celoštátny zákon. Ak si však nechcete narobiť problémy, je nutné si naštudovať všeobecne záväzné nariadenia daného mesta alebo obce, a taktiež domový poriadok. Niekde môže byť takáto činnosť povolená, niekde sa vôbec nespomína a niekde môže byť vyslovene zakázaná.

1. Blesková grilovačka s jednorazovým grilom

Ak ste sa zrazu rozhodli grilovať a nemáte gril, kúpte si v obchode ten jednorazový. Žiadna veľká investícia, jeho cena začína ne menej ako 4 eurách. Balenie obsahuje tácku aj s držiakom, drevené uhlie a podpaľovač. Grilujte na ňom páročky a mäso nakrájané na tenké plátky, aby sa vám dobre prepieklo.

2. Rýchla marináda

Aby mäsko lepšie chutilo, urobte si túto chutnú a rýchlu marinádu:

500 ml piva, 25 ml citrónovej šťavy, 1/4 ČL čili, 1/2 ČL soli a 2 PL medu. Všetko zmiešajte a mäso nechajte naložené v marináde aspoň 4 hodiny. Bude mať výbornú sladko-pikantnú chuť!

3. Prstový trik na zistenie prepečenosti stejkov

Nemáte teplomer na zmeranie prepečenia stejkov? Nevadí. Vyskúšajte to jednoducho prstom. Aby ste vedeli, ako veľmi máte stejk prepečený, určíte to na vlastnej ruke. Uvoľnite jednu svoju dlaň a prstami druhej stlačte miesto pod palcom. Všimnite si, aké je mäkké a uvoľnené. Ak je váš stejk rovnako mäkký, znamená to, že je upečený „rare“, teda takmer surový. Keď spojíte palec a prostredník a znova stlačíte miesto pod palcom, sval je mierne napnutý a označuje tuhosť stejku ako „medium“. Ak stlačíte palec a prsteník, sval je napnutý a tvrdší, stejk je prepečený na „well done“.

4. Trik na chladenie nápojov

Žiadna chladnička na obzore? Vychladené pivo či víno zaviňte do uteráka, najlepšie aj dvoch a polejte ich studenou vodou. Takto obalené fľaše môžete nechať na slnku a vďaka odparovaniu vám nápoje zostanú príjemne chladné.

5. Rýchle rozmrazenie

Máte v mrazničke zamrznuté klobásky a chceli by ste ich rýchlo rozmraziť a ugrilovať? Vodu zohrejte na maximálne 60 °C. Mäso a klobásky vložte do sáčku, poriadne ho zatvorte tak, aby sa dnu nedostala voda, a ponorte ho do teplej vody. 10 – 12 minút v tomto horúcom kúpeli vám dobroty rýchlo rozmrazí.

6. Slaninkové párky

Chcete povýšiť obyčajné párky na chuťový zážitok? Obaľte ich do slaninky, pomaly opekajte a viackrát ich otáčajte. Párky môžete podľa chuti glazírovať BBQ omáčkou alebo horčicou.

7. Kukurica s medovým maslom

150 g roztopeného masla, 3 ČL agátového medu a 1/2 ČL soli zmiešajte a touto omáčkou poriadne potrite predvarené kukurice. Kukuricu grilujte maximálne 10 minút a počas grilovania ju potierajte.

8. Trik proti zapečenému roštu

Potrite rošt slnečnicovým olejom a už sa vám klobásky nepripečú.