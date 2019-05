Bujará minulosť speváka Drobného: Trik, ktorým po sexe vyháňal milenky z postele, vás dostane

Český spevák Milan Drobný (74) je šťastne ženatý, v roku 2017 vliezol tretíkrát do chomúta.

V rozhovore pre denník Blesk však priznal, že k nežnému pohlaviu mal dlhé roky zvláštny postoj. ,,Moje krédo bolo, že sú len dve úplne zbytočné veci – svadba a komunizmus. (smiech) Lenže ako človek starne, dostáva rozum, došlo mi, že by som mal svoj vzťah k ženám prehodnotiť. Že je potrebné si ženy vážiť, brať ich ako rovnocenného ,parťáka´, čo som, priznám, dlho nerobil. Dlho som žil v pocite, že žena je chlapovi tak trochu podriadená a mala by sa starať o jeho blaho. Dnes už viem, že je to nezmysel,“ vyspovedal sa Drobný.

Prvýkrát sa ženil ako 25-ročný. ,,Lenže mňa vtedy do toho navliekol Milan Chladil (český spevák, pozn. red.) Hovoril mi, že sme stále preč, že proste potrebujeme mať doma niekoho, kto sa postará, navarí, poupratuje... Kto bude udržovať ten rodinný krb, keď my budeme hrať po republike. A mne to vtedy prišlo rozumné, tak som sa oženil. Moja prvá žena bola skvelá, že nám to nevyšlo, bola moja chyba. Ona trávila veľa času na chalupe, ja som mal veľa voľnosti a dosť som to využíval. Vernosť proste nebola moja silná stránka... Až to po 20 rokoch vygradovalo k rozvodu,“ priznal pre Blesk spevák.

Odhalil tiež trik, ktorým sa po chvíľach vášne zbavoval mileniek. ,,Občas proste bola niektorá veľmi pekná, užili sme si, ale rozprávať sa s ňou moc nedalo. A tak som, keď už bolo po všetkom, vždy premýšľal, ako ju dostať z hotelovej izby, aby mi tam neostala celú noc. A najlepšie sa mi osvedčilo, keď som ju potom držal v objatí a zrazu som nadskočil a hovorím: ,Počula si to? Niekto klopal!“ Vybehol som k dverám, že sa idem pozrieť, pootvoril som iba tak, aby za ne nevidela, chvíľu som sa robil, že s niekým hovoril, a potom som sa k nej vrátil so slovami: ,To bol recepčný, prišiel ma upozorniť, že v hoteli prebieha policajná razia, musíš zmiznúť!´ Do piatich minút bola každá fuč,“ opísal so smiechom svoju taktiku Drobný.