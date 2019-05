Pikantná spoveď kamaráta o tom, ako si s Gottom vyberali ženy: Mal právo prvej noci!

Český spevák Milan Drobný (74) sa so slávnym kolegom Karlom Gottom (79) pozná od školských čias.

Dlhoročné priateľstvo v roku 2016 preťalo Drobného nedorozumenie s Gottovou ženou Ivanou. Ako nedávno informoval český denník Blesk, krízu sa po niekoľkých rokoch podarilo zažehnať a starí kamaráti opäť komunikujú.

,,S Karlom sme sa spoznali na škole. Bol síce starší ako ja, ale bavil nás rovnaký typ hudby, takže sme sa rýchlo dali dohromady. On už vtedy vystupoval v kaviarňach, bol v Prahe veľká hviezda, a tak ma začal brávať so sebou, aby som sa „oťukal.“ Začali sme vystupovať spolu, za našetrené peniaze sme si kupovali ,,LP-čka“, tvorili si vlastný repertoár... A to mi verte, že naše vystúpenie bolo v kaviarňoch aj v stredu nabité tak, ako inak bolo len v sobotu,“ zaspomínal teraz v rozhovore pre Blesk Drobný.

S hudobným úspechom prichádzal ruka v ruke aj úspech u žien. ,,Karel bol vždy veľmi umiernený a distingvovaný. Nebol taký pobláznený ako ja. Ale čo nás spájalo, to bol záujem o dievčatá, ten sme mali obaja veľký! Vždy sme ich spoza opony pozorovali a robili si taký predvýber. (smiech) A potom sme ich brali na súkromné večierky, to boli veselé časy,“ porozprával spevák. Drobný a Gott sa ale napríklad do sporu o to isté dievča nedostali. ,,Vkus sme asi iný nemali, ale bolo to nastavené tak, že Karel mal právo prvej noci. Predsa len bol starší, tak si to zaslúžil,“ povedal Blesku so smiechom.

Nikdy tiež nezabudne, ako spolu vyrazili baliť dievčatá na diskotéku, aj keď ani jeden nevedel tancovať. Skončilo to fiaskom, kedže na parkete žiadne slečny neohúrili, zato si ich dlhý čas premeriaval neznámy chlapík. ,,Až som to nakoniec nevydržal a spýtal som sa ho, čo na nás stále pozerá. A on povedal: ,Prepáčte páni, ja som vás nechcel nahnevať. Len som vás videl tancovať, ja som chiropraktik a zdalo sa mi, či nemáte problém s chrbtom´,“ prezradil vtipnú príhodu Drobný.